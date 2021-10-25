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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресекли схему фиктивной вакцинации от COVID-19

В Петербурге пресекли схему фиктивной вакцинации от COVID-19

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петербурга пресекли схему фиктивной вакцинации от COVID-19

В минувший четверг в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из медицинских учреждений Петербурга, находящегося по улице Льва Толстого дом 6-8 полицейскими была установлена противоправная схема. В организации аферы подозревается 5 сотрудников данного медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему по фиктивной вакцинации граждан за денежное вознаграждение. После исполнения фиктивной вакцинации, неиспользованный препарат уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на пациентов. При этом сведения о вакцинации, как и положено, отражались в электронном сервисе «Госуслуги». Следователями ГСУ СК России по СПб возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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