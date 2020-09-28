В Военно-медицинском музее расскажут о разработке и принципах действия вакцины от COVID-19

Сегодня в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ стартовала тематическая неделя иммунизации, посвящённая проведению прививок.

В рамках недели сотрудники музея представят выставку «Прививки спасают мир», уникальные агитационные плакаты по иммунизации из фондов музея, брошюру 1954 г. «Прививки и их значение в борьбе с заразными болезнями», видеоролики Всемирной организации здравоохранения об иммунизации и проведут лекции об иммунизации. Также специалисты музея расскажут об участии Минобороны РФ в разработке и испытаниях вакцины от новой коронавирусной инфекции, принципах её действия. Неделя завершится 4 октября.

Расположенный в Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны РФ хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.