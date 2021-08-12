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Питерец.ру » Общество » Петербургские поисковые отряды вернулись из экспедиции

Петербургские поисковые отряды вернулись из экспедиции

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Кировском районе Ленинградской области завершился ежегодный слет поисковых отрядов Санкт-Петербурга «Вахта Памяти».

В Кировском районе Ленинградской области завершился ежегодный слет поисковых отрядов Санкт-Петербурга «Вахта Памяти». Более 100 человек жили в палаточном лагере и вели работы в окрестностях урочища Гайтолово.

 Ежегодно в экспедиции участвуют отряды не только из Санкт-Петербурга, но и других регионов и стран. В этом году к петербуржцам присоединились представители поисковых отрядов из Самары, Мурманска, Беларуси и Германии.

По итогам выезда были обнаружены останки 11 бойцов Красной Армии. Имя одного солдата удалось установить. Останки уроженца Тамбовской области Петра Архиповича Медведева нашли в субботу, 7 августа, в районе урочища Гонтовая Липка. Солдатский медальон был обнаружен в районе галифе. В тот же день вечером его прочли. Благодаря специалисту по поиску информации Наталье Дзюбе уже на следующий день были найдены родственники.  Петр Архипович пропал без вести в феврале 1943 года. Останки найденных защитников Отечества будут захоронены через год на мемориале «Синявинские высоты».

На протяжении 12 дней ребята принимали участие в мастер-классах, теоретических и практических семинарах. Одним из таких семинаров стало занятие по оказанию первой помощи, ее провели волонтеры-спасатели Санкт-Петербурга. «Ещё раз убедились в актуальности знания состояний, при которых оказывает первая помощь и мероприятий по оказанию первой помощи на примере быта полевого лагеря и особенностей работы поисковиков», - делятся они.

К поисковикам также приезжали заместитель председателя Военно-исторического центра СЗФО, руководитель проекта «Дорога домой» Сергей Мачинский и ветеран боевых действий в Афганистане, руководитель первой петербургской «Вахты Памяти» Георгий Владимирович Стрелец. Наставники поделились своим опытом работ в полевых условиях, а ребята задали интересующие вопросы.

«Здесь собирается много единомышленников и ведется активная работа и обмен опытом. Мне важно найти солдата, установить его имя и захоронить по-человечески», - делится 16-летний Иван Алексеев, участник поискового отряда «Атака».

Поисковый отряд «Ингрия» провел пешую экскурсию по местам боевой славы. В годы Великой Отечественной войны в этом районе была прорвана блокада Ленинграда.

 

Информационная справка 

 

«Поисковое движение» – это масштабный общественный проект, объединяющий сегодня более 50 тысяч человек по всей России и за ее пределами. В его основе лежит благородная и важная нравственная цель – сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества. 

Начало поисковому движению положили в 1960-70-х годах красные следопыты, которые устраивали походы по местам боев, создавали в школах комнаты боевой славы, составляли Книги Памяти и готовили экспозиции для музеев героев-земляков. Повсеместно пионерские и комсомольские организации брали на себя шефство над ветеранами войны и солдатскими вдовами, ухаживали за воинскими мемориалами и искали без вести пропавших воинов. 

Однако только в 1988 году, через 40 с лишним лет после окончания Великой Отечественной войны, было официально разрешено массовое участие граждан в работах по поиску останков погибших солдат и командиров Красной армии. В это же время организуются первые «Вахты Памяти», направленные на розыск и перезахоронение павших защитников Отечества. 

В мае 1989 года у деревни Мясной Бор Новгородской области, на месте гибели 2-й ударной армии, была проведена первая «Всесоюзная Вахта Памяти» при поддержке Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. Первая «Вахта Памяти» в Ленинградской области прошла в 1990 году на Невском Пятачке. В 1997 году по инициативе командира поискового отряда «Возрождение» Георгия Владимировича Стрельца прошла первая «Вахта Памяти» в Санкт-Петербурге. С тех пор «Вахты Памяти» в нашем городе проводятся ежегодно. 

С 1990 года более 30 тысяч воинов было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, более 7000 имен установлено.   

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге зарегистрированы 54 поисковых отряда. Это 845 человек, 30% из которых составляет молодежь. 

В 2020 году поисковыми отрядами было проведено 19 экспедиций на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия. В 30-летний юбилейный для петербургского поискового движения год удалось обнаружить останки 84 воинов, 7 из них установили имена и нашли родственников.

За первое полугодие 2021 года поисковыми отрядами Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» на территории Санкт-Петербурга удалось найти останки 11 воинов, в Ленинградской области - 125, в Республике Карелия – 13.

Источник: Комитет по молодежной политике
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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