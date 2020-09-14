Общественники приняли участие в церемонии прощания с летчиками, погибшими при обороне Ленинграда

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге в понедельник, 14 сентября, в сквере Мациевича принял участие в торжественно-траурной церемонии прощания с тремя летчиками, погибшими при обороне Ленинграда в 1942-1943 гг. Их останки и личные вещи были обнаружены поисковыми отрядами Санкт-Петербурга.

В частности, останки летчиков 13-й воздушной армии младшего лейтенанта Фадеева Сергея Александровича (истребитель Р-40) и младшего лейтенанта Морозова Василия Александровича (истребитель ЯК-7б) были найдены в 2020 году. Имена установлены по номерным деталям самолетов и по частично сохранившимся документам.

Согласно документам Центрального архива Министерства обороны РФ, «Фадеев Сергей Александрович, мл. лейтенант, 1921 г.р., уроженец Горьковской (ныне Нижегородской) области, Кстовского района, убит 23 марта 1943 г. Последнее место службы: 13 ВА 196 гвардейский истребительный авиационный полк». А «Морозов Василий Александрович, мл. лейтенант, 1923 г.р., уроженец Горьковской (ныне Нижегородской) области, Воскресенского района, пропал без вести 21 августа 1943 г. Последнее место службы: 13 ВА 13 авиац. орп.».

Родственники летчиков и администрация Нижнего Новгорода изъявили желание захоронить воинов на родине 17 сентября 2020 года.

Третий летчик - сержант Гулякин Николай Трофимович (самолет Ил-2) был обнаружен в сентябре 2019 г. Имя погибшего установлено по номеру двигателя самолета. Согласно документам Центрального архива Министерства обороны РФ, «Гулякин Николай Трофимович, сержант, 1921 г.р., уроженец Орловской области, города Орел, пропал без вести 31 августа 1942 г. Последнее место службы: 211-я штурмовая авиационная дивизия».

На данный момент родственники Николая Трофимовича проживают в городе Курск, куда и будут транспортированы останки летчика для последующего проведения торжественно-траурной церемонии захоронения 25 сентября 2020 года.

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев поблагодарил поисковые отряды за их неравнодушие к павшим бойцам и за поиски.

«Для детей и внуков убитых и пропавших без вести солдат очень важно знать, где их родственники похоронены, чтобы можно было прийти на могилу и почтить память. Благодаря труду поисковых отрядов, для них это становится возможным. Пока мы помним подвиг народа, никто не сможет отнять у нас будущее», - отметил он.

Напомним, поисковые отряды «Крылья Родины» и «Альбатрос» нашли места падений советских самолетов и останки троих пилотов, погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках Санкт-Петербургского этапа всероссийской акции «Вахта памяти». Все они были обнаружены на территории Кировского района Ленинградской области, где с 1941 по 1944 гг. в небе и на земле велись ожесточенные бои за Ленинград.