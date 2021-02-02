Студенты Петербурга будут создавать передовые устройства передачи и обработки больших объемов данных

В рамках консорциума «Радиофотонные технологии цифровых и аналоговых систем нового поколения» ученые «ЛЭТИ» будут создавать передовые устройства передачи и обработки больших объемов данных.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» вошел в состав Консорциума «Радиофотонные технологии цифровых и аналоговых систем нового поколения». Консорциум основан для формирования конкурентоспособных на мировом уровне центров научных знаний, отработки лучших практик развития научно-исследовательской, образовательной и инновационной деятельности в области разработки новых материалов и способов конструирования цифровых и аналоговых систем передачи и обработки больших объемов данных на базе технологий радиофотоники.

Договор о создании Консорциума подписали 10 технических вузов, академических институтов и промышленных предприятий России: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, ПАО «НПО «Алмаз», ЗАО НТЦ «Модуль».

Участники будут решать задачи по созданию компонентной базы, модулей и образцов инновационной радиофотонной техники. Среди других направлений деятельности – реализация совместных сетевых образовательных программ, экспертиза НИОКР, развитие международного сотрудничества, организация научных мероприятий и академической мобильности научно-педагогических работников в организациях – участниках Консорциума.

«Одним из инициаторов создания Консорциума выступил СПбГЭТУ «ЛЭТИ». И это не случайно – университет имеет многолетний опыт реализации исследовательских проектов в области интегральной микроэлектроники. Я уверен, что объединение кадрового и научного потенциала участников Консорциума под эгидой ЛЭТИ позволит привлечь государственное финансирование совместных научных и инновационных проектов и вывести отечественную радиофотонику на новый уровень развития», – отметил заведующий кафедрой физической электроники и технологии Александр Семенов.

«ЛЭТИ» обладает признанным в России научным заделом в области интегральной радиофотоники и микроэлектроники. С 2017 по 2020 год в рамках государственных заданий и грантов Российского научного фонда ученые университета совместно с индустриальными партнерами разработали перестраиваемый СВЧ радиофотонный генератор, а также выполнили ряд исследовательских проектов в области нелинейных оптических и спинволновых процессов для создания интегральных оптических гироскопов и анализаторов спектра.

В 2018 году в «ЛЭТИ» был создан Межфакультетский центр радиофотоники, в рамках которого ученые кафедры физической электроники и технологии, кафедры теоретических основ радиотехники и кафедры лазерных измерительных и навигационных систем проводят исследования в области интегральной радиофотоники и волоконно-оптических радиофотонных систем.