Первые подгузники XIX века представят в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ 18 ноября в 12:00 открывается выставка «Научная школа Николая Ивановича Пирогова».

На выставке представлены малоизвестные материалы из музея, в частности, персонального фонда великого ученого: рукописи, письма учеников Н.И. Пирогова, записи лекций Пирогова, (лекции, читанные в Дерптском университете и др.); письма, записки учеников к Н.И. Пирогову (записка А.А. Китера); альбом, подаренный студентами Дерптского университета Н.И. Пирогову; предметы из акушерской клиники (грелка, распашонка, подгузники для младенцев XIX в. и др.), офтальмологического отделения, а также медицинские инструменты XIX в.

Николай Пирогов – один из выдающихся деятелей российской и мировой медицины, хирург, педагог и общественный деятель, создатель топографической анатомии и экспериментального направления в хирургии, один из основоположников военно-полевой хирургии. В отечественной хирургии Н. И. Пирогов создал и свою научную школу, особенностью которой был клинико-экспериментальный подход к решению хирургических проблем.

В Дерптском университете, Петербургской Медико-хирургической академии, во 2-м Военно-сухопутном госпитале у Н. И. Пирогова обучались сотни будущих врачей. Не все, конечно, могли называть себя учениками Н. И. Пирогова, но именно из дерптских и петербургских студентов-медиков выросли наиболее талантливые его ученики: В. А. Караваев, А. А. Китер (дерптский период), П. Ю. Неммерт, А. П. Заблоцкий-Десятовский (петербургский период). Этим ученикам и посвящена выставка, повествующая об их жизни, деятельности и о вкладе, который они внесли в развитие идей Н. И. Пирогова.