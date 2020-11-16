ента новостей

13:37
Электронная выставка «Символы Санкт-Петербурга в документах ЦГАНТД СПб»
13:20
На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов
12:46
На севере Петербурга со стрельбой задержали водителя-нарушителя
12:43
В Петербурге задержали пиромана спалившего иномарку риэлтора
12:19
Петербург стал лидером по числу победителей в полуфинале «Цифрового прорыва» в СЗФО
12:16
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» празднуют победу
12:12
Главным врачом Мариинской больницы назначен Анатолий Завражнов
12:10
В Петербурге доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусом
12:07
Первые подгузники XIX века представят в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ
11:10
В лесном массиве Юнтолово обнаружили закопанный труп человека
08:55
Отчего Хрусталев оказался в больнице?
07:27
Байден не победил?
17:12
Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ
17:09
В Невском районе ножом ранили подростка
17:06
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе
20:00
Спецназовцы общевойсковой армии ЗВО из Ленобласти провели десантирование в Тамбовской области
19:58
Боевая техника общевойсковой армии ЗВО подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур в Ленобласти
14:13
В Петербурге и Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой ловили водителей-нарушителей
14:09
В Петербурге задержали аферистов, охотившихся за квартирами умеших
07:53
Почему выросли цены на жилье?
07:51
Макаров в лидерах
22:55
Баскетбольный ЦСКА может указать на дверь Майку Джеймсу
20:00
Фестиваль добра «Друг другу» online
19:57
В "Городском молодёжном дне донора" примут участие 13 отделений переливания крови
19:51
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник
19:50
Конкурс «Добрых дел мастер»
18:08
Интерактивная карта студенческой жизни появится в Петербурге
18:03
В Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции
17:36
Серию семинаров на тему лучших практик в сфере отечественной национальной политики провели в России
17:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Первые подгузники XIX века представят в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ

Первые подгузники XIX века представят в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Первые подгузники XIX века представят в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ 18 ноября в 12:00 открывается выставка «Научная школа Николая Ивановича Пирогова».

На выставке представлены малоизвестные материалы из музея, в частности, персонального фонда великого ученого: рукописи, письма учеников Н.И. Пирогова, записи лекций Пирогова, (лекции, читанные в Дерптском университете и др.); письма, записки учеников к Н.И. Пирогову (записка А.А. Китера); альбом, подаренный студентами Дерптского университета Н.И. Пирогову; предметы из акушерской клиники (грелка, распашонка, подгузники для младенцев XIX в. и др.), офтальмологического отделения, а также медицинские инструменты XIX в.

Николай Пирогов – один из выдающихся деятелей российской и мировой медицины, хирург, педагог и общественный деятель, создатель топографической анатомии и экспериментального направления в хирургии, один из основоположников военно-полевой хирургии. В отечественной хирургии Н. И. Пирогов создал и свою научную школу, особенностью которой был клинико-экспериментальный подход к решению хирургических проблем.

В Дерптском университете, Петербургской Медико-хирургической академии, во 2-м Военно-сухопутном госпитале у Н. И. Пирогова обучались сотни будущих врачей. Не все, конечно, могли называть себя учениками Н. И. Пирогова, но именно из дерптских и петербургских студентов-медиков выросли наиболее талантливые его ученики: В. А. Караваев, А. А. Китер (дерптский период), П. Ю. Неммерт, А. П. Заблоцкий-Десятовский (петербургский период). Этим ученикам и посвящена выставка, повествующая об их жизни, деятельности и о вкладе, который они внесли в развитие идей Н. И. Пирогова.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-09-2020, 16:26
В Военно-медицинском музее расскажут о разработке и принципах действия вакцины от COVID-19
14-09-2020, 19:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее пройдут «Дни Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
13-11-2020, 17:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте»
25-02-2017, 10:02
"Щи да каша – пища наша. Исто­рия питания воен­но­служащих в российской армии"
27-02-2020, 14:00
Открытие Музея памяти жертв нацизма
18-10-2018, 11:55
Выставка «Российскому флоту – быть!»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
481
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
878
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
903
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 079
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх