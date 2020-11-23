На Ленинградской АЭС расширяют инфраструктуру для транспорта электроэнергии

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на первый и второй этапы строительства и реконструкции электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности энергоблока №6 Ленинградской АЭС. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Ленинградская АЭС – самая мощная атомная станция России и крупнейшая электростанция среди всех видов генерации на Северо-Западе нашей страны. Онаобеспечивает около 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области или 30% всей электроэнергии Северо-Запада России. В августе 2007 года был дан старт подготовительным работам по возведению новых типов серийных энергоблоковс водо-водяными энергетическими реакторами поколения III+ (ВВЭР-1200) для поэтапного замещения действующих мощностей Ленинградской АЭС. В настоящее время поэтапно проводится ввод в эксплуатацию энергоблока №6 ВВЭР-1200. Он начался 19 июля 2020 года, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Ввод шестого ленинградского энергоблока ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Новый блок сменит энергоблок №2 ЛАЭС с реактором РБМК-1000, эффективно отработавшим в течение 45 лет.

Проектной документацией, получившей положительные заключения Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство линий электропередачи, а также размещение трансформаторного и иного оборудования для обеспечения выдачи мощности первой очереди энергоблока №6 Ленинградской АЭС.

В соответствии с заданием на проектирование схемы выдачи мощности шестого энергоблока Ленинградской АЭС на первом этапе будет построена и присоединена к электрическим сетям Объединенной энергетической системы Северо-Запада кабельно-воздушная линия КВЛ 330 кВ «Копорская – ЛАЭС». Протяженность воздушного участка линии электропередачи составит 3017 м, кабельного – около 897 м.

На втором этапе для подачи электроэнергии от Ленинградской АЭС до подстанции Копорская проложат кабельную линию КЛ 330 кВ, а также установят автотрансформатор АТ 750/330 кВ, открытое распределительное устройство ОРУ 750 кВ и иное электросетевое оборудование. Протяженность кабельной линии составит около 5825,6 м. Параллельно с трассой КЛ 330 кВ на втором этапе проложат волоконно-оптическую линию связи длиной около 5,8 км.

Проектируемые участки строительства линий электропередачи 330 кВ «ПС Копорская – ЛАЭС» расположены на территориях Лебяженского городского поселения Ломоносовского муниципального района и Сосновоборского городского округа Ленинградской области.