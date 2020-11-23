ента новостей

19:51
В Санкт-Петербурге многофункциональный медцентр ЗВО увеличил число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50%
19:49
Чемпионат по созданию Машины Голдберга
19:45
Сразись с вирусом, подружись с лейкоцитом
19:44
Саперы ЗВО вывезли 12 мин и артснарядов с Невского пятачка
19:42
Всероссийский патриотический форум пройдет онлайн
19:40
Конкурс «Учитель будущего. Студенты»
14:47
На Ленинградской АЭС расширяют инфраструктуру для транспорта электроэнергии
14:42
Выставка «Faces. Данил Головкин»
14:38
Фронтовые плакаты времён Великой Отечественной войны повысят качество боевой подготовки на полигонах ЗВО
14:36
Фестиваль «Дни Папуа-Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге»
14:28
«Зенит» и другие лидеры таблицы РПЛ синхронно сыграли вничью в 15-м туре
10:57
Ленобласть присоединилась к марафону «Ночной хоккейной лиги»
10:50
Стрельба в ночном клубе Петербурга
09:07
Будет еще одна пандемия?
08:42
Госпитализация сократилась
14:40
В Петербурге задержали аферистов, наживавшихся на пенсионерах
09:03
Чего ждать от образования?
08:57
Начали прививать медиков
01:02
«Зенит» одержал важную победу в Берлине и продолжает борьбу за плей-офф Евролиги
19:52
Петербургские чиновники сдали больше 20 литров крови
19:24
В Петербурге пройдет футбольный матч в рамках проекта «Доверяй, играя»
19:22
Командующий ЗВО запретил эксплуатацию неполноприводных служебных автомобилей в Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения погоды
16:34
25 боксеров из Санкт-Петербурга получат шанс выступить на Олимпиаде
16:28
Поиском молодежных проектов в области национальной политики занят Дом народов России
11:55
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
11:51
Финальный бизнес-завтрак проекта «Форма добра»
11:49
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 3 миллионов рублей
11:44
В Петербурге и Карелии полицейские задержали группу автоворов
09:07
Аренда для парковки
08:58
Прогулки после перенесенной пневмонии
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На Ленинградской АЭС расширяют инфраструктуру для транспорта электроэнергии

На Ленинградской АЭС расширяют инфраструктуру для транспорта электроэнергии

0
133
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
На Ленинградской АЭС расширяют инфраструктуру для транспорта электроэнергии

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на первый и второй этапы строительства и реконструкции электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности энергоблока №6 Ленинградской АЭС. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Ленинградская АЭС – самая мощная атомная станция России и крупнейшая электростанция среди всех видов генерации на Северо-Западе нашей страны. Онаобеспечивает около 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области или 30% всей электроэнергии Северо-Запада России. В августе 2007 года был дан старт подготовительным работам по возведению новых типов серийных энергоблоковс водо-водяными энергетическими реакторами поколения III+ (ВВЭР-1200) для поэтапного замещения действующих мощностей Ленинградской АЭС. В настоящее время поэтапно проводится ввод в эксплуатацию энергоблока №6 ВВЭР-1200. Он начался 19 июля 2020 года, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Ввод шестого ленинградского энергоблока ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Новый блок сменит энергоблок №2 ЛАЭС с реактором РБМК-1000, эффективно отработавшим в течение 45 лет.

Проектной документацией, получившей положительные заключения Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство линий электропередачи, а также размещение трансформаторного и иного оборудования для обеспечения выдачи мощности первой очереди энергоблока №6 Ленинградской АЭС.

В соответствии с заданием на проектирование схемы выдачи мощности шестого энергоблока Ленинградской АЭС на первом этапе будет построена и присоединена к электрическим сетям Объединенной энергетической системы Северо-Запада кабельно-воздушная линия КВЛ 330 кВ «Копорская – ЛАЭС». Протяженность воздушного участка линии электропередачи составит 3017 м, кабельного – около 897 м.

На втором этапе для подачи электроэнергии от Ленинградской АЭС до подстанции Копорская проложат кабельную линию КЛ 330 кВ, а также установят автотрансформатор АТ 750/330 кВ, открытое распределительное устройство ОРУ 750 кВ и иное электросетевое оборудование. Протяженность кабельной линии составит около 5825,6 м. Параллельно с трассой КЛ 330 кВ на втором этапе проложат волоконно-оптическую линию связи длиной около 5,8 км.

Проектируемые участки строительства линий электропередачи 330 кВ «ПС Копорская – ЛАЭС» расположены на территориях Лебяженского городского поселения Ломоносовского муниципального района и Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

Источник: Главгосэкспертиза
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-08-2020, 15:49
В порту Усть-Луга реконструируют перевалочный терминал
27-02-2020, 19:56
В Ленобласти на трассе А-180 «Нарва» обустроят почти 1,5 км пешеходных дорожек
2-10-2020, 15:15
В Ленобласти реконструируют участок Р-23 «Псков»
21-02-2020, 19:32
Реализация «Северного потока-2» продолжится
26-03-2020, 18:49
В районе «Лахта центра» построят подземный пешеходный переход
29-04-2020, 14:52
На Пулковском шоссе реконструируют железнодорожный путепровод

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
711
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 122
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
1 140
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 297
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх