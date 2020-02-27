В Ленобласти на трассе А-180 «Нарва» обустроят почти 1,5 км пешеходных дорожек

Проектно-сметную документацию на проведение работ рассмотрели эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Автомобильная дорога федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург - Ивангород - граница с Эстонией (Евросоюз), также известная как Таллиннское шоссе и Ямбургский тракт (историческое название), входит в состав европейского маршрута E-20 и выходит к морскому порту Усть- Луга. Протяженность трассы составляет 148 км.

Проектом, рассмотренным экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство пешеходных дорожек с тротуарами вблизи автобусных остановок на участках А-180 «Нарва» км 60+172 – км 60+346, км 66+701 – км 66+914, км 67+904 – км 68+069, км 71+933 – км 71+985, км 77+819 – км 78+000, км 81+526 – км 81+741 и км 83+124 – км 83+425. Работы пройдут на территории Волосовского района Ленинградской области – в Сельцовском, Бегуницком и Зимитицком сельских поселениях. Также в ходе реализации проекта здесь установят пешеходное ограждение, трансформаторные подстанции, сигнальные столбики и дорожные знаки. Кроме того, запланировано устройство стационарного электрического освещения.

Общая строительная длина обустраиваемых пешеходных дорожек составит 1473,92 м.

Проектную документацию разработали в ООО «Дорсервис». Застройщик - ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова. Работы реализуются в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».