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Питерец.ру » Экономика » В порту Усть-Луга реконструируют перевалочный терминал

В порту Усть-Луга реконструируют перевалочный терминал

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Опубликовал: Вадик Котов
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Твиттер
В порту Усть-Луга реконструируют перевалочный терминал

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и второй этапы реконструкции комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки в Морском торговом порту Усть-Луга. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата компании «НОВАТЭК» был построен в порту Усть-Луга на Балтийском море в 2013 году. Терминал перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, а также керосин, дизельную фракцию и мазут с последующей отгрузкой готовой продукции на экспорт морским транспортом. Кроме того, здесь производят перевалку на экспорт и газового сырья. Новые проекты по развитию мощностей терминала направлены на увеличение глубины переработки стабильного газового конденсата в светлые нефтепродукты с более высокой добавленной стоимостью.

Проектной документацией, получившей положительные заключения Главгосэкспертизы России, предусмотрены первый и второй этапы реконструкции комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки в морском торговом порту Усть-Луга. Проектная производительность комплекса составляет 6,0 млн тонн в год.

Реконструкция пройдет с учетом возможности автономного ввода объектов на площадке терминала, независимо от реализации предыдущих или последующих этапов. Работы первого этапа направлены на модернизацию действующих объектов общезаводского хозяйства, создание складских площадей и иных объектов и сооружений, необходимых для реализации второго этапа реконструкции, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников терминала.

На втором этапе планируется строительство и ввод в эксплуатацию комбинированной установки гидрокрекинга, предназначенной для увеличения производства светлых нефтепродуктов при переработке стабильного газового конденсата. В ходе второго этапа также пройдут новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общезаводского назначения для обеспечения нового газохимического производства энергоносителями, реагентами, вспомогательными материалами и инженерными коммуникациями.

Застройщик – ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга». Генеральный проектировщик – ООО «Проектный институт «Салаватгазонефтехимпроект».

Источник: Главгосэкспертиза
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