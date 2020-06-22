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Питерец.ру » Общество » Автопробег в честь медиков: как добровольцы Петербурга поздравили медработников

Автопробег в честь медиков: как добровольцы Петербурга поздравили медработников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
gov.spb.ru
Автопробег в честь медиков: как добровольцы Петербурга поздравили медработников

В Петербурге волонтеры устроили автопробег в честь Дня медицинского работника. Волонтеры акции #МыВместе на 25 машинах проехали вдоль четырех стационаров: временного госпиталя в «Ленэкспо», Покровской, Мариинской и Боткинской больниц.

В каждой больнице они поздравили врачей лично и с помощью записанных обращений от известных личностей, а также передали подарочные наборы: посудомоечные машины для каждой больницы с месячным набором таблеток для мытья посуды, а медработникам предметы личной гигиены, бытовую химию, чай, кофе и сладости. Подарки были подготовлены продовольственным фондом «Русь».

Врачи, находящиеся в красной зоне, выйти не смогли, в защитных комбинезонах и масках они приветствовали волонтеров из окон. 

«Сегодня волонтерское сообщество Петербурга объединилось в рамках акции. Мы хотим сказать спасибо героям нашего времени — врачам, тем кто несмотря на все сложности, препятствия, мужественно несет вахту ради нас с вами, наших детей, семей», - говорит Юлия Аблец, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Заместитель начальника временного госпиталя «Ленэкспо» по реабилитации Руслан Дмитришен отметил, что в эти дни любая помощь очень важна для медиков. «Это очень важная поддержка и знаковое событие, очень приятно, что ребята-волонтеры нам помогают, мы очень благодарны этой помощи», – сказал он.

Многие из тех, кто поздравлял врачей, на волонтерской работе с самого начала пандемии. Так, например, Елена Вострова и ее муж Павел Клименко узнали об акции еще в первую волну набора в социальной группе в интернете Центра городских волонтеров. 27 марта они уже выполнили свои первые заявки. Больше всего, по словам Елены, им запомнились заявители: их слезы благодарности, просьбы зайти в гости и выпить чай вместе после прекращения самоизоляции.

«Сегодня мы приняли участие в автопробеге. Вопрос участвовать или нет не стоял, увидели запись о возможности поучаствовать и сразу подали заявку, а как такое можно было пропустить? Это отличная возможность увидеться с автоволонтерами проекта, со многими познакомиться лично и, конечно, выразить благодарность нашим прекрасным докторам, которые день за днем спасают нас своим трудом, рискуя своими жизнями», – отметила Елена Вострова, волонтер акции #МыВместе.
Источник: Комитет по молодежной политике
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