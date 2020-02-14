Петербург в романтическом топе

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве попал в романтический топ-3. Он пользуется большой популярностью в плане романтической поездки на день влюбленных. Помимо Петербурга в этот топ вошли Москва и Сочи.

В Северной столице работает проект «Петербург свадебный». Он предназначен для влюбленных пар. Целью проекта является не только, чтобы люди приезжали сюда на день влюбленных, но и регистрировали брак. Петербург обладает всей необходимой инфраструктурой для организации таких торжественных мероприятий.

Петербург закономерно входит в число различных рейтингов. Город развивается по многим направлениям. Северная столица привлекает влюбленные пары, что обусловлено ее красотой и романтической атмосферой.