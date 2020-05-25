ента новостей

20:50
Почему стоит посетить музей железной дороги в Санкт-Петербурге
20:43
Россельхознадзор с начала 2020 года проконтролировал около 19 тыс. тонн кормов для кошек и собак
20:31
Депутаты вызывают в Мариинский дворец главного санитарного врача
20:28
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
16:05
Футбольный «Зенит» празднует 95-летие
10:10
Китай будет помогать
09:20
Автомобилистов ограничили
09:26
На чем стали экономить люди
08:54
Почему Путин обращается к теме СССР
16:33
Лекция «Ломоносов за письменным столом»
11:00
В Петербурге сообщение об угоне вывело полицейских к виновнику смертельного ДТП
10:01
Как пройдет ЕГЭ
09:50
Экс-премьер о самоизоляции
23:46
Контракт Ивановича с «Зенитом» может быть продлён до 2021 года
20:18
Россельхознадзор проконтролировали ввоз белорусских пчёл в Санкт-Петербург
19:47
Марина Шишкина призывает главу ЦИК Эллу Памфилову принести извинения
19:41
Первый мед получил средства индивидуальной защиты от компании «Марвел-Дистрибуция»
19:38
Петербургские депутаты написали письмо Эдите Пьехе
19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
19:32
В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении девушки
19:28
На Васильевском острове двое мужчин, применив электрошокер, отобрали у жертвы деньги и телефон
09:01
Пойдет ли рейтинг Путина вверх?
08:44
Коронавирус сделал пробоину в бюджете
21:52
В Петербурге партнеры акции #МыВместе передали онкоцентру средства индивидуальной защиты
16:17
На КАД в Ломоносовском районе введут реверсивное движени
14:02
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей
13:28
Фонд Потанина проведет ежегодный форум «Музейный гид» онлайн
13:23
Общественники взяли под контроль исполнение поручения Президента России о выплате денежных надбавок медицинским работникам
13:17
В ведущих больницах Петербурга начались испытания левилимаба против осложнений от COVID-19
13:13
В Петербурге задержали группу автоугонщтков
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Депутаты вызывают в Мариинский дворец главного санитарного врача

Депутаты вызывают в Мариинский дворец главного санитарного врача

0
34
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
47news.ru
Четыре фракции ЗакСа требуют вызвать на ближайшее заседание городского парламента главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталью Башкетову

Письмо на имя председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с предложением пригласить руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталью Башкетову на следующее заседание парламента в среду, 27 мая, подписали представители четырех фракций: Надежда Тихонова («СР»), Борис Вишневский («Яблоко»), Ольга Ходунова (КПРФ) и Оксана Дмитриева («Партия Роста»). Инициативу также поддержали депутаты Максим Резник и Михаил Амосов.

 

В письме парламентарии указывают, что хотели бы получить «исчерпывающие и компетентные ответы» на множество вопросов, возникающих в связи с динамичностью развития эпидемиологической ситуации в городе и участием Роспотребнадзора в мероприятиях по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга. Обращение передали Вячеславу Макарову сегодня утром на совете фракций.

К письму прилагается список тем, которые интересуют депутатов в первую очередь:
- ограничение процедур прощания с умершими и захоронения;

- потребность горожан в получении актуальной, открытой и правдивой информации об изменении эпидемической ситуации в городе и запланированных Роспотребнадзором противоэпидемических мероприятиях;

- введение правил входного контроля состояния поступающих в стационар пациентов (чтобы избежать вспышек COVID-19 в неинфекционных больницах);

- выдача санитарного паспорта при перепрофилировании медицинских организаций для приема инфицированных коронавирусной инфекцией;

- запрет на совмещение врачами должностей в разных медучреждениях;

- предписание комитету по социальной политике и администрациям районов обеспечить учет и еженедельное медицинское наблюдение на дому за всеми лицами в возрасте старше 65 лет и инвалидами;

- соблюдение норм Трудового кодекса РФ в отношении сотрудников организаций, подведомственных Роспотребнадзору.

Источник: Справедливая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

21-05-2020, 19:38
Петербургские депутаты написали письмо Эдите Пьехе
9-05-2020, 23:54
В Петербурге до конца мая продлеваются ограничения, связанные с коронавирусом
5-06-2019, 13:34
Депутаты Петербурга предложили урегулировать работу гидов-экскурсоводов
6-05-2020, 19:54
Петербургские депутаты призывают отменить критерий «виновности» медика в заражении коронавирусом для получения выплаты
25-10-2012, 17:05
Депутаты ЗакС обратились к Губернатору возмутившись поведением руководителей нескольких комитетов
7-07-2019, 15:20
Зарегистрированы три соперника Беглова – Амосов, Бортко и Тихонова

Происшествия на дорогах

0
270
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
428
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
494
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
604
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
Наверх