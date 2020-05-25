Депутаты вызывают в Мариинский дворец главного санитарного врача

Письмо на имя председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с предложением пригласить руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталью Башкетову на следующее заседание парламента в среду, 27 мая, подписали представители четырех фракций: Надежда Тихонова («СР»), Борис Вишневский («Яблоко»), Ольга Ходунова (КПРФ) и Оксана Дмитриева («Партия Роста»). Инициативу также поддержали депутаты Максим Резник и Михаил Амосов.

В письме парламентарии указывают, что хотели бы получить «исчерпывающие и компетентные ответы» на множество вопросов, возникающих в связи с динамичностью развития эпидемиологической ситуации в городе и участием Роспотребнадзора в мероприятиях по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга. Обращение передали Вячеславу Макарову сегодня утром на совете фракций.

К письму прилагается список тем, которые интересуют депутатов в первую очередь:

- ограничение процедур прощания с умершими и захоронения;

- потребность горожан в получении актуальной, открытой и правдивой информации об изменении эпидемической ситуации в городе и запланированных Роспотребнадзором противоэпидемических мероприятиях;

- введение правил входного контроля состояния поступающих в стационар пациентов (чтобы избежать вспышек COVID-19 в неинфекционных больницах);

- выдача санитарного паспорта при перепрофилировании медицинских организаций для приема инфицированных коронавирусной инфекцией;

- запрет на совмещение врачами должностей в разных медучреждениях;

- предписание комитету по социальной политике и администрациям районов обеспечить учет и еженедельное медицинское наблюдение на дому за всеми лицами в возрасте старше 65 лет и инвалидами;

- соблюдение норм Трудового кодекса РФ в отношении сотрудников организаций, подведомственных Роспотребнадзору.