Петербургские депутаты призывают отменить критерий «виновности» медика в заражении коронавирусом для получения выплаты

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров («Справедливая Россия») и Михаил Амосов (участник Движения демократического обновления) направили на имя губернатора Александра Беглова обращение с предложением назначать выплаты всем медицинским работникам с диагнозом COVID-19, если они участвовали в оказании помощи пациентам с коронавирусом.

Поводом для письма стало принятое правительством Санкт-Петербурга 20 апреля постановление «Об установлении единовременных выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников». Согласно тексту документа, для назначения выплаты должна собираться специальная комиссия, которая проводит отдельное расследование по каждому конкретному случаю. В ходе расследования должно быть выполнено «полное описание конкретных фактов и сопутствующих обстоятельств заболевания, возможных фактов нарушения санитарно-эпидемиологического режима, нарушения режима труда и требований по охране труда, выхода из строя систем вентиляции, кондиционирования воздуха, защитных средств, механизмов, средств индивидуальной защиты» и др. Таким образом, медицинским работникам придется доказывать, что они не виновны в своем заражении, а комиссии – определить вину медиков в процентах.

Депутаты считают, что в сложившихся экстремальных условиях такая правовая конструкция представляется «излишне забюрократизированной, жёсткой и несправедливой по отношению к медицинским работникам».

«Сама система «расследования», проводимого комиссией, которую формирует руководитель того же медицинского учреждения, где трудится пострадавший медицинский работник, создаёт условия для конфликта интересов, поскольку в ходе расследования комиссия неизбежно должна будет возложить вину за случившееся либо на самого работника, либо признать ошибки в организации работы со стороны руководства медицинского учреждения», – подчеркивается в тексте обращения.

Вместе с тем, отмечается в письме, ввиду агрессивности и широкого распространения вируса COVID-19 во внебольничном пространстве, будет весьма затруднительно установить место и обстоятельства заражения медиков, которые, к тому же, не могли соблюдать режим самоизоляции из-за своих служебных обязанностей.

Парламентарии предлагают изменить принятое городской администрацией постановление и установить такой порядок назначения выплат, при котором медработнику достаточно подтвердить факт заражения COVID-19 и работу с коронавирусными пациентами. Кроме того, назначение выплат целесообразно передать не связанным с комитетом по здравоохранению и фондом страхования структурам, чтобы избежать возможного конфликта интересов, считают депутаты.