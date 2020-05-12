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Питерец.ру » Общество » Доноры, переболевшие COVID-19 помогут петербуржцам

Доноры, переболевшие COVID-19 помогут петербуржцам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Фонд Доноров
Доноры, переболевшие COVID-19, стали секретным оружием в борьбе с тяжелыми случаями заболевания коронавирусной инфекцией, охватившей планету.

Доноры, переболевшие COVID-19, стали секретным оружием в борьбе с тяжелыми случаями заболевания коронавирусной инфекцией, охватившей планету.

В плазме выздоровевших содержатся антитела к вирусу, которые при введении больному помогают иммунитету сопротивляться и оказывают мощный лечебный эффект на пациентов с тяжелой формой протекания болезни. При переливании плазмы пациент немедленно получает готовые антитела к вирусу (так называемый пассивный иммунитет), которые остаются в крови надолго и вступают в борьбу каждый раз при столкновении с вирусом.

«Для доноров, переболевших коронавирусной инфекцией, данная процедура абсолютно безопасна. Мы подбираем доноров здоровых, перенёсших болезнь в легкой форме, не имеющих противопоказаний к донорству плазмы и полностью восстановившихся после заболевания. Мы только начали эту работу, первый донор у нас был 6 мая и рано говорить о реальных результатах, но мы надеемся на успех и данные наших зарубежных коллег придают нам оптимизм», - сообщил Дмитрий Певцов, руководитель отделения переливания крови ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

Процедура плазмафереза от такого донора ничем не отличается от стандартной процедуры заготовки плазмы и длится в среднем 40 минут. Донор должен предоставить медицинское заключение о перенесенной инфекции COVID-19. С момента второго отрицательного теста до момента сдачи плазмы должны пройти в среднем две недели. Противопоказания к процедуре такие же, как если бы донор не переболел коронавирусной инфекцией.

По опубликованным данным, в Китайском Народной республике и других странах уже применялась плазма, полученная от доноров COVID-19. По наблюдениям китайских врачей, после переливания клиническая картина меняется в ближайшие несколько часов. А спустя сутки значительно снижается индикатор воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови растет, степень ее насыщения кислородом повышается, показатели вирусной нагрузки на организм становятся лучше. Все заготовленные компоненты подлежат обязательной обработке и отдельно маркируются. Россия в этом не отстает, и плазму выздоровевших пациентов уже начали заготавливать и в Санкт-Петербурге.

«Я оказалась в числе первых заболевших в Санкт-Петербурге, что выяснилось совершенно случайно: я была уверена, что не долечилась от ОРВИ, - рассказала донор из Санкт-Петербурга. - В Боткинской больнице в отделении, где лежала, стала первым пациентом с подтвердившимся тестом на вирус. Неделю назад со мной связалась бывшая коллега, и сказала, что знакомая лежит в реанимации и они ищут донора. Я согласилась сразу, поскольку донором являюсь еще с университетских времен. Мы приехали в ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, где для сдачи плазмы крови выделили отдельный кабинет: насколько я поняла, я оказалась первым донором, переболевшим COVID-19. К сожалению, пока не ясно сможет ли моя плазма помочь, так как результатов теста на антитела пока нет, но я знаю, что плазму можно сдавать каждые две недели, и готова это делать, если окажется, что это имеет смысл».

В ПСПбГМУ им. И.П. Павлова начата работа по созданию базы данных доноров COVID19. Таким образом, если человек недавно перенес подтвержденный COVID-19, он можете стать донором иммунной плазмы и спасти жизнь человека. Для этого вам необходимо связаться телефону со специалистами.

Телефон для желающих помочь: 8 (921) 895-63-42 (с 8-30 до 16-00 в рабочие дни)

Источник: Фонд Доноров
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