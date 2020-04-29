5000 георгиевских лет раздадут волонтеры пожилым и маломобильным петербуржцам

С 5 мая волонтеры акции #МыВместе будут передавать Георгиевскую ленту вместе с продуктами и лекарствами людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома, или не имеющим возможности выйти на улицу.

Всего будет роздано более 5000 Георгиевских леyт таким образом.

На горячую линию 8-800-200-34-11 от петербуржцев за прошедшие сутки поступило 368 обращений на оказание помощи волонтерами.

3881 человек захотел стать петербургским волонтером, в том числе 2501 уже прошли аккредитацию и обучение, выполнено 11420 заявок.

Телефон для подачи заявки: 8 800 200 3411

Телефон для оказания волонтерской помощи: 245-32-20.

Напомним, что волонтерский штаб размещен на базе Центра городских волонтеров Петербурга.

Присоединиться к команде волонтеров могут петербуржцы от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф . После чего обязательно пройти онлайн-обучение, изучить все блоки и сдать тесты, прийти в штаб, где проводится дополнительный инструктаж и аккредитация для осуществления волонтерской деятельности (то есть волонтер получает собственный индивидуальный номер и бейдж). После инструктажа выдаются средства индивидуальной защиты.

Волонтеры НИКОГДА не придут если не оставлены заявки. Волонтеры одеты в специальные жилеты, у них есть бейджи с индивидуальными номерами. В случае, если кажется что за дверью стоит лже-волонтер, можно позвонить на ту же горячую линию (812)245-32-20 и уточнить по номеру на его бейдже все детали.

Ежедневно все волонтеры заполняют чек-листы самочувствия и измеряют температуру. Если выявляются признаки ОРВИ, то волонтер к работе не допускается и немедленно вызывает врача.