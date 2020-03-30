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Питерец.ру » Общество » Представлен единый стандарт обучения Волонтеров Победы

Представлен единый стандарт обучения Волонтеров Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
волонтёрыпобеды.рф
Представлен единый стандарт обучения Волонтеров Победы

Волонтеры Победы по всей стране запустили онлайн-обучение на платформе SkillCup.

В приложении представлен Единый стандарт обучения для тех, кто хочет присоединиться к волонтерскому движению и желает помочь в сопровождении мероприятий Года памяти и славы.

Добровольцы узнают о работе в команде и помощи ветеранами, информацию по истории Великой Отечественной войны, о традициях Движения, техниках и приемах устранения стресса, особенностях социальных сетей и многое другое.

Разработкой Единого стандарта занимались федеральные эксперты по добровольчеству, психологи, историки из Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета и лучшие активисты ключевых направлений Движения.

Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте http://волонтерыпобеды.рф и в Личном кабинете найти информацию, как получить доступ к обучающей платформе.

Самые активные пользователи онлайн-платформы в конце весны получат возможность выиграть полезные бонусы и подарки от Движения, в том числе поездку на торжественные мероприятия 75-летия окончания Второй мировой войны на Сахалине.

В Санкт-Петербурге онлайн-обучение станет частью комплекса обучающей программы для Волонтерского корпуса Года памяти и славы. Обучение организовано Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Санкт-Петербурге совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Источник: Комитет по молодежной политике
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