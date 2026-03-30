Безголевой старт динамовцев. «Динамо-СПб» — «Луки-Энергия» — 0:0

Матч первого тура LEON-Второй лиги Б между футбольными клубами «Динамо-СПб» и «Луки-Энергия» завершился вничью – 0:0.

В стартовом матче нового сезона старейший профессиональный клуб Санкт-Петербурга принимал обновлённую команду «Луки-Энергия» из Великих Лук. Завершив прошлый сезон на 12-м месте из 15-ти, красно-жёлтые провели серьёзную селекционную работы, и заполучили в свою обойму нового главного тренера, а вместе с ним и ряд высококлассных футболистов. «Динамо», напротив, сохранило костяк команды, проведя точечное расширение своего ростера.

Ни стартовый натиск, ни последовавшее за ним доминирование по ходу встречи, успеха хозяевам не принесло, и свой новый сезон, как и прежний, динамовцы начинают с нулевой ничьей.

Следующий матч бело-голубые проведут на выезде в Муроме, где их ждёт встреча с одноимённым коллективом. Игра пройдёт в воскресенье, 5 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

А взглянуть на команду Александра Фомичёва в Санкт-Петербурге в следующий раз зрители смогут в субботу, 11 апреля, где в рамках третьего тура динамовцы сразятся с клубом «Искра» из Смоленска.