СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0

16 февраля в Санкт-Петербурге состоялся поединок регулярного сезона КХЛ, где местный СКА встретился с уфимским «Салават Юлаев». Хозяева одержали убедительную победу над гостями со счетом 4:0. Эта игра стала для СКА пятой победой кряду, прервав при этом шестиматчевую беспроигрышную серию «Салавата Юлаева».

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте благодаря шайбе защитника СКА Андрея Педана. Затем, на 16-й минуте, Егор Зеленов удвоил преимущество хозяев. Во втором периоде, на 50-й минуте, Николай Голдобин поразил ворота «Салавата Юлаева», сделав счет 3:0. Окончательный результат установил Марат Хайруллин на 53-й минуте, забросив четвертую шайбу своей команды.

Для хоккеистов СКА этот матч стал 55-м в текущем сезоне КХЛ. Набрав 64 очка, армейцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.