СКА проиграл омскому «Авангарду» со счётом 4:2

Вчерашним вечером на арене «Ледового Дворца» завершилась товарищеская встреча хоккейных клубов «Авангард» из Омска и СКА из Санкт-Петербурга. Хозяева льда уступили натиску приезжей команды. В рамках матча, предваряющего основной сезон Континентальной Хоккейной Лиги, заброшенными шайбами в составе СКА отметились Менелл и Короткий. Игроки «Авангарда», а именно Потуральски, Пономарёв, Чистяков и Игумнов, смогли поразить ворота противника, обеспечив своей команде преимущество.

После не слишком удачного старта сезона команда СКА сумела продемонстрировать впечатляющее восстановление, одержав четыре победы кряду. Успешный отрезок стартовал на домашнем льду, где были одержаны уверенные победы над «Трактором» со счётом 5:2 и «Ладой» со счётом 6:1.

«Авангард» с начала хоккейного года показывает превосходную игровую форму, что позволяет команде доминировать в большинстве матчей и одерживать победы над своими соперниками.