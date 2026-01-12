СКА победил тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов

Петербургский СКА выиграл у тольяттинской «Лады» в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся сегодня, 12 января, на «Лада-Арене» в Тольятти.

Первыми в матче отличились гости: Марат Хайруллин поразил ворота хозяев на 10-й минуте, а на 14-й минуте Матвей Поляков увеличил отрыв СКА. Во втором периоде «Лада» сумела отыграться: на 24-й минуте Томаш Юрчо сократил разницу в счете, а уже через две минуты Никита Сетдиков сделал счет равным.

В третьем периоде Никита Недопёкин вновь вывел СКА вперед на 50-й минуте, однако на 52-й минуте Райли Савчук восстановил паритет, переведя игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, и исход встречи решился в серии буллитов, где удача сопутствовала хоккеистам СКА.