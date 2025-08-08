В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту

На Гребном канале Санкт-Петербурга состоялись состязания в рамках городского чемпионата по академической гребле. Организатором мероприятия выступила Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту, а также Государственного автономного учреждения «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга».

В чемпионате приняли участие 137 команд, представляющих 10 спортивных клубов. Атлеты соревновались на дистанции в 1000 метров в следующих категориях: одиночное выступление (1х), одиночное выступление в легком весе (1х л/в), двойка распашная без рулевого (2-), парная двойка (2х), четверка распашная без рулевого (4-), парная четверка (4х), парная четверка в легком весе (4х л/в) и восьмерка с рулевым (8+). Итоговые результаты определялись на основании времени, затраченного на преодоление дистанции.

Герценовский университет делегировал на соревнования 13 спортсменов. Лада Федотова, студентка юридического факультета, завоевала золотую медаль в составе экипажа 4х л/в. Мария Шестак (институт информационных технологий и технологического образования) и Лада Федотова также стали серебряными призерами в классе 4х. Кроме того, Лада Федотова удостоилась серебряной медали в категории 1х л/в. Роман Скорик (институт физической культуры и спорта) в составе команды 8+ принес университету бронзовую медаль.

В шаге от пьедестала почета остановились следующие представители Герценовского университета: Арина Шишкунова (институт физической культуры и спорта), Александра Ботош (институт истории и социальных наук), Ксения Пачгина (институт информационных технологий и технологического образования), Елизавета Князева (институт детства), Алина Анисимова (филологический факультет), Арина Храпунова (институт физической культуры и спорта), Ксения Клепикова (институт экономики и управления), Дмитрий Ананьев, Матвей Шишкин (оба институт физической культуры и спорта), Даниил Вылегжанин (факультет географии).