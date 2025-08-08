ента новостей

11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту

В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Сборная Герценовского университета по гребному спорту завоевала медали на чемпионате Санкт-Петербурга

На Гребном канале Санкт-Петербурга состоялись состязания в рамках городского чемпионата по академической гребле. Организатором мероприятия выступила Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту, а также Государственного автономного учреждения «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга».

В чемпионате приняли участие 137 команд, представляющих 10 спортивных клубов. Атлеты соревновались на дистанции в 1000 метров в следующих категориях: одиночное выступление (1х), одиночное выступление в легком весе (1х л/в), двойка распашная без рулевого (2-), парная двойка (2х), четверка распашная без рулевого (4-), парная четверка (4х), парная четверка в легком весе (4х л/в) и восьмерка с рулевым (8+). Итоговые результаты определялись на основании времени, затраченного на преодоление дистанции.

Герценовский университет делегировал на соревнования 13 спортсменов. Лада Федотова, студентка юридического факультета, завоевала золотую медаль в составе экипажа 4х л/в. Мария Шестак (институт информационных технологий и технологического образования) и Лада Федотова также стали серебряными призерами в классе 4х. Кроме того, Лада Федотова удостоилась серебряной медали в категории 1х л/в. Роман Скорик (институт физической культуры и спорта) в составе команды 8+ принес университету бронзовую медаль.

В шаге от пьедестала почета остановились следующие представители Герценовского университета: Арина Шишкунова (институт физической культуры и спорта), Александра Ботош (институт истории и социальных наук), Ксения Пачгина (институт информационных технологий и технологического образования), Елизавета Князева (институт детства), Алина Анисимова (филологический факультет), Арина Храпунова (институт физической культуры и спорта), Ксения Клепикова (институт экономики и управления), Дмитрий Ананьев, Матвей Шишкин (оба институт физической культуры и спорта), Даниил Вылегжанин (факультет географии).

