В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»

В Ленинградской области завершился всероссийский турнир «Кубок Чемпионов паравелоспорта».

Представители «Санкт-Петербургского центра физической культуры и спорта», находящегося в ведении Комитета по физической культуре и спорту, продемонстрировали выдающиеся результаты в различных шоссейных дисциплинах.

В категории тандем-шоссе (спорт для слепых) Кирилл Кийски и Сергей Фирсанов, представляющие Региональное отделение Всероссийской федерации спорта слепых Санкт-Петербурга, завоевали серебро в групповой гонке. Они также одержали уверенную победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом, что позволило им стать лидерами общего зачета.

В соревнованиях по велоспорту-шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Николай Потапов занял второе место в индивидуальной гонке, стал бронзовым призёром в групповой гонке и занял вторую позицию в общем зачёте.

Анастасия Завьялова завоевала бронзовые медали как в индивидуальной, так и в групповой гонках, обеспечив себе место в тройке лучших в общем зачете.