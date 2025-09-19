В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина

На базе трамплинного комплекса СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» прошли Всероссийские состязания «Летние Кавголовские игры», посвященные прыжкам на лыжах с трамплина.

Данные «Кавголовские игры» представляют собой юношеский турнир. В соревнованиях приняло участие свыше 150 атлетов из различных регионов и стран, включая Казахстан, Карелию, Татарстан, Беларусь, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск, Мурманск и другие города Российской Федерации.

Представители Санкт-Петербурга продемонстрировали высокие результаты, заняв призовые места.

В категории мальчиков 10-11 лет на трамплине К-28 Артём Мишечкин занял второе место, а Марсель Сафин стал бронзовым призёром.

Среди девочек данной возрастной группы Алина Шехмаметьева завоевала серебряную медаль.

В категории девушек 12-14 лет на трамплине К-28 Софья Чулкова была признана победительницей.

На трамплине К-65 среди девушек в возрасте 15-17 лет Екатерина Шукшина стала серебряным призёром, а София Аглетдинова – бронзовым. Все участники являются воспитанниками СШОР «Трамплин» Выборгского района Санкт-Петербурга.