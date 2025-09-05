ента новостей

В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону

На спортивных объектах УТЦ «Кавголово» завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону

На территории учебно-тренировочного центра "Кавголово" завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине «троеборье с лыжероллерной гонкой».

В соревнованиях приняли участие свыше 150 атлетов, представлявших 15 субъектов Российской Федерации.

Представители Санкт-Петербурга продемонстрировали конкурентоспособные результаты.

В рамках Всероссийских соревнований команда спортивной школы "Экран" заняла третье место в командном зачете среди спортивных клубов, набрав 953 очка.

В личном зачете среди девушек в возрастной категории 16-17 лет Елизавета Никонович завоевала золотую медаль. Андрей Зигангиров стал обладателем бронзовой награды среди юношей в возрастной группе 12-13 лет.

В командном зачете чемпионата России сборная Санкт-Петербурга с результатом 2105 очков заняла первое место. Первая команда спортивной школы "Экран" была признана победителем среди спортивных клубов, набрав 1318 очков.

