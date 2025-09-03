В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»

Санкт-Петербург готовится принять масштабное спортивное событие – Всероссийские соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига», которые стартуют 4 сентября. Это уже четвертый раз, когда город на Неве становится ареной для этого впечатляющего состязания, являющегося самым крупным студенческим парусным стартом в стране. Место проведения – Петровская коса, спортивная площадка профессионального образовательного учреждения «Олимпийские надежды», расположенного в тесном сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ), который играет ключевую роль в развитии студенческого парусного спорта в России.

В этом году масштаб соревнований достигнет беспрецедентного уровня. Ожидается участие рекордного числа команд – 52, представляющие более 200 студентов из 26 университетов России. География участников невероятно широка, охватывая шесть регионов – от тихоокеанского побережья Дальнего Востока до европейской части страны, вплоть до Калининграда. Примечательно, что львиную долю участников составляют студенты петербургских вузов, что лишний раз подтверждает статус Санкт-Петербурга как неофициальной столицы студенческого парусного спорта в России. Активность в этой сфере здесь действительно беспрецедентная, и СПбГМТУ заслуженно считается флагманом студенческого парусного движения, являясь одновременно и базой для Межвузовского студенческого яхтенного клуба. Более того, в планах дальнейшего развития – создание на Петровской косе современной инфраструктуры для этого клуба, что позволит поднять уровень подготовки и привлечь еще больше молодых спортсменов.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 4 сентября в 10:00 утра. Сами соревнования растянутся на четыре дня, с 4 по 7 сентября. Для обеспечения равных условий конкуренции, 52 команды будут разделены на два дивизиона по 26 лодок в каждом. Первые два дня будут посвящены напряженным отборочным гонкам, которые определят участников полуфинальных и финальных заездов в «золотом» и «серебряном» флотах. Эти решающие этапы пройдут 6 и 7 сентября.

Однако «Студенческая Парусная Лига» – это не просто спортивные состязания. 6 сентября в рамках соревнований состоится Фестиваль студенческого парусного спорта, обещающий стать ярким событием для всех участников и гостей. Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую мастер-классы с практическими занятиями на спортивных парусных яхтах под руководством опытных инструкторов. Будут работать интерактивные зоны студенческих спортивных клубов, где каждый желающий сможет получить подробную информацию о возможностях, которые открывает студенческий парусный спорт, а также познакомиться с ведущими тренерами и спортсменами. Даже в перерывах между гонками, участники смогут испытать себя в фиджитал-дисциплине, испытывая свои навыки в компьютерной игре, что добавит мероприятию дополнительный элемент интерактива и развлечения.

За организацию столь масштабного мероприятия отвечают Министерство спорта России, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Ассоциация «Студенческая Парусная Лига», Межвузовский студенческий яхтенный клуб и, конечно же, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Совместными усилиями этих организаций создаются условия для развития студенческого парусного спорта в России, и «Студенческая Парусная Лига» является ярким тому подтверждением, привлекая внимание к этому виду спорта и способствуя популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Вся эта грандиозная организация, отчетливая структура, и продуманная программа обещают сделать «Студенческую Парусную Лигу» 2024 года незабываемым событием для всех ее участников и зрителей. Ожидается, что это мероприятие поставит новый уровень развития студенческого парусного спорта в России.