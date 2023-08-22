В Речном яхт-клубе Петербурга открылись Специальные Олимпийские игры по парусному спорту

В Речном яхт-клубе Санкт-Петербурга открылись Специальные Олимпийские игры СПб по юнифайд-парусному спорту. В турнире, организованном при поддержке Правительства СПб, будут принимать участие спортсмены единственной в России секции адаптивного парусного спорта, которая на протяжении более 20 лет работает с людьми, имеющими особенности интеллектуального развития.
Старт церемонии открытия дал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Александр Бельский вручил кубки за содействие в организации Специальных Олимпийских игр Санкт-Петербурга директору яхт-клуба «Профсоюз» Анне Шумейко и руководителю парусного клуба «Зигзаг» Дмитрию Жайворонку.
Участников также приветствовали председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, председатель Специального Олимпийского комитета СПб Сергей Гутников и депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗС СПб Александр Ржаненков.
В соревнованиях примут участие 20 экипажей из трёх человек – инструктора, спортсмена с ограниченными возможностями здоровья и юнифайд-партнёра – спортсмена без нарушений здоровья. Турнир будет проходить два дня, в течение которых будут состязаться четыре дивизиона яхтсменов на трассе Олимпийского треугольника дистанцией в 800 метров. Сергей Гутников подчеркнул уникальность этого события, поскольку всего пять стран в мире готовят атлетов для юнифайд-спорта. Впервые на игры выйдут воспитанники Лесобиржской школы-интерната в Ленинградской области, реализующей адаптивные образовательные программы.
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