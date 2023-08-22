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Питерец.ру » Спорт » В Речном яхт-клубе Петербурга открылись Специальные Олимпийские игры по парусному спорту

В Речном яхт-клубе Петербурга открылись Специальные Олимпийские игры по парусному спорту

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Речном яхт-клубе Санкт-Петербурга открылись Специальные Олимпийские игры СПб по юнифайд-парусному спорту.

В Речном яхт-клубе Санкт-Петербурга открылись Специальные Олимпийские игры СПб по юнифайд-парусному спорту. В турнире, организованном при поддержке Правительства СПб, будут принимать участие спортсмены единственной в России секции адаптивного парусного спорта, которая на протяжении более 20 лет работает с людьми, имеющими особенности интеллектуального развития.

Старт церемонии открытия дал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

– Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День государственного флага Российской Федерации. И сегодня над Петровским фарватером развеваются три флага, символизирующих разные эпохи российской истории: имперский флаг, красное знамя и российский триколор. Я сердечно поздравляю вас с началом соревнований, проникнутых настоящим олимпийским духом, когда главное – победить самого себя, пройти весь путь до финиша. Особо приветствую спортсменов из Ленинградской области, впервые принимающих участие в этом турнире. Россию невозможно вычеркнуть из мирового спорта. И хотя наши атлеты не были допущены на Специальную Олимпиаду в Берлине, мы проводим свои состязания, в которых участвуют самые достойные. И кто бы ни пришёл первым, для нас вы все являетесь победителями, – сказал спикер петербургского парламента.

Александр Бельский вручил кубки за содействие в организации Специальных Олимпийских игр Санкт-Петербурга директору яхт-клуба «Профсоюз» Анне Шумейко и руководителю парусного клуба «Зигзаг» Дмитрию Жайворонку.

Участников также приветствовали председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, председатель Специального Олимпийского комитета СПб Сергей Гутников и депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗС СПб Александр Ржаненков.

В соревнованиях примут участие 20 экипажей из трёх человек – инструктора, спортсмена с ограниченными возможностями здоровья и юнифайд-партнёра – спортсмена без нарушений здоровья. Турнир будет проходить два дня, в течение которых будут состязаться четыре дивизиона яхтсменов на трассе Олимпийского треугольника дистанцией в 800 метров. Сергей Гутников подчеркнул уникальность этого события, поскольку всего пять стран в мире готовят атлетов для юнифайд-спорта. Впервые на игры выйдут воспитанники Лесобиржской школы-интерната в Ленинградской области, реализующей адаптивные образовательные программы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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