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В Петербурге пройдет чемпионат и первенство России по савату

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Спортивном центре Межвузовского студенческого городка пройдет чемпионат и первенство России по савату в дисциплине «комба»

В предстоящие выходные Спортивный центр Межвузовского студенческого городка станет ареной напряженных поединков на Чемпионате и Первенстве России по савату в дисциплине "комба" – формате, предполагающем полный контакт. Масштаб мероприятия впечатляет: ожидается участие двухсот спортсменов, представляющих двадцать два региона нашей необъятной страны. Среди участников – настоящие звезды мирового савата, мастера своего дела, чьи имена уже давно известны далеко за пределами России. Это событие подчеркивает стремительное развитие французского бокса в Санкт-Петербурге, где его популярность растет с каждым годом. Сегодня более тысячи двухсот человек занимаются саватом в четырнадцати физкультурно-спортивных организациях города, причем триста из них – активные участники соревнований различного уровня, от городских до международных.

Успехи петербургских спортсменов говорят сами за себя. Гордостью города являются воспитанники Петербургской федерации савата: Нарек Бабаджанян, чемпион мира, прославивший Санкт-Петербург на мировой арене; Андрей Студеников и Нина Абросова, обладатели титулов чемпионов Европы, доказавшие свой высочайший класс на европейской спортивной сцене; а также Николай Яранцев, Антон Быков и Георгий Шавдатуашвили, победители первенств мира, принесшие России множество медалей. Петербургская федерация савата неустанно трудится над популяризацией этого вида спорта, ежегодно организуя чемпионаты, первенства и Кубки города, а также проводя Всероссийские соревнования, способствуя развитию савата в стране. Высокий профессионализм тренерского состава подтверждается наличием трех тренеров, удостоенных почетного звания «Заслуженный тренер России», а восемь судей федерации обладают Всероссийской категорией, гарантируя объективность и справедливость судейства на соревнованиях.

Соревнования обещают быть захватывающими. Начало Чемпионата и Первенства России по савату назначено на субботу, 11:00. Вход для всех желающих – свободный, что позволит всем любителям спорта насладиться зрелищными поединками и погрузиться в атмосферу настоящего спортивного праздника. Приглашаем всех желающих поддержать наших спортсменов и стать свидетелями яркого и незабываемого события в мире савата! Не упустите возможность увидеть своими глазами мастерство лучших представителей этого динамичного и захватывающего вида единоборств. Это отличная возможность познакомиться с саватом поближе и прочувствовать эмоции настоящих спортивных баталий.

Источник: Комитет по спорту
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