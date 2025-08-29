В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700

В Санкт-Петербурге 29 и 30 августа состоится дебютный национальный чемпионат России по парусному спорту в классе яхт МХ700.

В борьбе за титул лучшего экипажа страны примут участие свыше 120 профессиональных российских яхтсменов. Программа соревнований включает двенадцать гонок.

Для участия в регате зарегистрирован 31 экипаж, представляющий 17 субъектов Российской Федерации.

Местом проведения чемпионата России станет Петровская коса, территория профессионального образовательного учреждения "Олимпийские надежды".

Организаторами соревнований выступают Ассоциация класса яхт MX700 при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Всероссийской федерации парусного спорта и Санкт-Петербургского парусного союза.