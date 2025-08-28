Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту

В Москве завершился национальный чемпионат по академической гребле, где спортсмены из Санкт-Петербурга продемонстрировали выдающиеся результаты, отмеченные медалями различного достоинства.

В женском зачете, в дисциплине "четверка парная", золотую медаль завоевала Вероника Шляпцева, став чемпионкой России. Экипаж в составе Екатерины Басилидзе, Марии Малиновой, Анастасии Головиной и Александры Брысиной удостоился бронзовых наград в этой же дисциплине.

Среди женщин в легком весе в классе "четверка парная" первенствовали Полина Андреева и Лада Федотова, а Анастасия Качурина и Елизавета Панькова стали бронзовыми призерами.

В мужской "восьмерке с рулевым" Никита Лабзо завоевал серебряную медаль, а Никита Грибановский стал обладателем бронзы. В аналогичной женской дисциплине серебряная медаль досталась Елене Лушиной, а бронзовая – Анне Карповой.

Антон Васин занял третье место в двойке парной среди мужчин. Вероника Шляпцева также завоевала бронзу в двойке парной среди женщин. Елена Лушина и Екатерина Гусева стали бронзовыми медалистками в двойке без рулевого среди женщин.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры: Екатерина Золотова, Наталья Буровцева, Виктор Рудакович, Алексей Быков, Павел Чернов, Александр Герасимов, Лариса Мерк, Наталья Алсуфьева и Григорий Щулепов.

Спортсмены представляют СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова», «Училище олимпийского резерва № 1» и СШОР им. В. Коренькова Курортного района.