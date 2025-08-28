ента новостей

15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
10:09
В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября
10:00
На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов
09:43
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту
16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту

Петербуржцы продемонстрировали отличные результаты, завоевав медали различного достоинства

В Москве завершился национальный чемпионат по академической гребле, где спортсмены из Санкт-Петербурга продемонстрировали выдающиеся результаты, отмеченные медалями различного достоинства.

В женском зачете, в дисциплине "четверка парная", золотую медаль завоевала Вероника Шляпцева, став чемпионкой России. Экипаж в составе Екатерины Басилидзе, Марии Малиновой, Анастасии Головиной и Александры Брысиной удостоился бронзовых наград в этой же дисциплине.

Среди женщин в легком весе в классе "четверка парная" первенствовали Полина Андреева и Лада Федотова, а Анастасия Качурина и Елизавета Панькова стали бронзовыми призерами.

В мужской "восьмерке с рулевым" Никита Лабзо завоевал серебряную медаль, а Никита Грибановский стал обладателем бронзы. В аналогичной женской дисциплине серебряная медаль досталась Елене Лушиной, а бронзовая – Анне Карповой.

Антон Васин занял третье место в двойке парной среди мужчин. Вероника Шляпцева также завоевала бронзу в двойке парной среди женщин. Елена Лушина и Екатерина Гусева стали бронзовыми медалистками в двойке без рулевого среди женщин.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры: Екатерина Золотова, Наталья Буровцева, Виктор Рудакович, Алексей Быков, Павел Чернов, Александр Герасимов, Лариса Мерк, Наталья Алсуфьева и Григорий Щулепов.

Спортсмены представляют СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова», «Училище олимпийского резерва № 1» и СШОР им. В. Коренькова Курортного района.

