Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк

Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vtb-league.com
В сезоне Единой Лиги ВТБ – 2021/2022 центровой Мартюк (на фото) был признан лучшим молодым игроком Лиги.

Центровой Андрей Мартюк показывал свой лучший баскетбол именно против «Зенита»: менеджмент «сине-бело-голубых» устал это терпеть и пригласил Мартюка в свою команду. Именно такое объяснение появлению 25-летнего Мартюка в «Зените» сразу приходит в голову. Контракт с Мартюком заключён на три сезона.

«Питерец.ру» удивлён расставанию «Зенита» с Ксавьером Муном: казалось, что Мун способен принести ещё много пользы. Однако сроки восстановления от серьёзной травмы сдвинулись, и с результативным защитником решили расстаться. На сайте клуба приводится статистика Муна в играх за «Зенит» – в среднем по 13,5 очка, 4 подбора и 5 передач за игру.

Окаро Уайта «Зенит» тоже поблагодарил за сотрудничество, отметив вклад легионера в победу в «регулярке». Не стоит удивляться не слишком впечатляющей средней результативности Уайта в рядах «Зенита» (7,7 очков за матч), ведь форвард проводил на паркете не так много времени.

Центровой Винс Хантер после перехода в «Зенит» из УНИКСа поначалу отличался стабильностью, но смазал финиш прошлого сезона. Поэтому слухи о возможном уходе Хантера из петербургского клуба подтвердились, хотя в соцсетях «Зенит» успел поздравить центрового с днём рождения, которое у Хантера 5 августа.

Все по теме: баскетбол, БК «Зенит»
