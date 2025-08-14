Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк

Центровой Андрей Мартюк показывал свой лучший баскетбол именно против «Зенита»: менеджмент «сине-бело-голубых» устал это терпеть и пригласил Мартюка в свою команду. Именно такое объяснение появлению 25-летнего Мартюка в «Зените» сразу приходит в голову. Контракт с Мартюком заключён на три сезона.

«Питерец.ру» удивлён расставанию «Зенита» с Ксавьером Муном: казалось, что Мун способен принести ещё много пользы. Однако сроки восстановления от серьёзной травмы сдвинулись, и с результативным защитником решили расстаться. На сайте клуба приводится статистика Муна в играх за «Зенит» – в среднем по 13,5 очка, 4 подбора и 5 передач за игру.

Окаро Уайта «Зенит» тоже поблагодарил за сотрудничество, отметив вклад легионера в победу в «регулярке». Не стоит удивляться не слишком впечатляющей средней результативности Уайта в рядах «Зенита» (7,7 очков за матч), ведь форвард проводил на паркете не так много времени.

Центровой Винс Хантер после перехода в «Зенит» из УНИКСа поначалу отличался стабильностью, но смазал финиш прошлого сезона. Поэтому слухи о возможном уходе Хантера из петербургского клуба подтвердились, хотя в соцсетях «Зенит» успел поздравить центрового с днём рождения, которое у Хантера 5 августа.