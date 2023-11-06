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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу с разницей в 10 очков: Хантер набрал 19 очков, Найт – 22

Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу с разницей в 10 очков: Хантер набрал 19 очков, Найт – 22

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
Джален Рейнольдс в концовке забил бывшему клубу очень важный мяч.

«Питерец.ру» знал, что в составе и «Зенита», и УНИКСа были игроки, для которых очная встреча петербургского и казанского клубов носила принципиальный характер. Зенитовец Винс Хантер превзошёл своего визави из УНИКСа Джалена Рейнольдса по результативности: Хантер набрал 19 очков, а Рейнольдс – 8. «Питерец.ру» приводит подробную статистику Хантера в матче: за 33 минуты на паркете «Арены» бывший центровой УНИКса реализовал 8 из 10 средних бросков и забил 3 из 6 штрафных. А вот всего 3 подбора Хантера не красят (у Андрея Зубкова – 7).

«Зенит» отлично начал встречу с УНИКсом, но в заключительной четверти уже отставал от гостей. Концовку команда Хавьера Паскуаля провалила провела неудачно, хотя шансы достать соперника были. Не нашлось у «Зенита» способных повести за собой команду лидеров, да и необязательные потери повлияли на итоговые 93:83 в пользу УНИКСа.

Самым результативным у победителей стал разыгрывающий Маркос Найт, набравший 22 очка. При этом Найт разбазарил достаточно бросков с игры, смазав 8 из 13 попыток со средней дистанции и половину дальних. Отлично проявил себя в концовке и другой защитник УНИКСа Ненад Димитриевич, забивший один из ключевых бросков.

8 ноября «Зенит» сыграет с «Пармой».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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