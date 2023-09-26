Межрегиональные форумы по развитию единоборств в Петербурге станут ежегодными

В Петербурге 22 – 23 сентября при поддержке партийных проектов «Единой России» «Za самбо» и «Детский спорт» состоялся XII Фестиваль единоборств – Турнир имени В. А. Соловьева. Спортивное мероприятие, которое проводится ежегодно, начиная с 2012 года, на этот раз собрало рекордные 3,5 тысячи участников. В рамках его программы впервые прошел Открытый форум по развитию и популяризации единоборств в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе, а также были проведены мастер-классы от титулованных спортсменов для молодежи.

Площадкой мероприятия стал спортивный комплекс «Арена». Его посетили чемпионы мира и Европы, руководители исполнительных органов власти регионов СЗФО, представители спортивных федераций и клубов, а также Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.

Председатель профильной комиссии по вопросам физкультуры и спорта Заксобрания Петербурга, региональный координатор проектов «Za самбо» и «Детский спорт» Антон Соловьев отметил, что новый формат – межрегиональный форум по развитию и популяризации единоборств – позволил участникам обменяться мнениями о судьбе этих видов спорта и дальнейших шагах привлечения в них молодежи.

«Боевые искусства – это преодоление себя, воспитание духа, воли к победе, уважения к противнику, и турнир имени Соловьева ежегодно транслирует преемственность не просто спортивных, а традиционных ценностей, которые есть у нас в стране и которые мы доносим до наших детей. Этот первый форум стал важной образовательной частью фестиваля и рассчитан на профильных специалистов, тренеров, которые здесь, на этой площадке вместе со спикерами могут обсудить насущные вопросы и рассмотреть пути их решения. Думаю, что мы сделаем такие встречи ежегодными», – рассказал координатор партийных проектов.

Он также отметил, что обсудить развитие единоборств приехали участники из Перми, Мурманской, Ленинградской и Калининградской областей. Дискуссия оказалась жаркой и продемонстрировала растущий интерес к теме. Важно, чтобы у россиян появилась потребность в проведении активного физкультурного досуга, а у общественных организаций и власти – потребность создавать необходимые для этого условий, отмечают организаторы.

«Петербург имеет все шансы на то, чтобы стать центром притяжения для регионов северо-запада. В Петербурге регулярно проводятся соревнования международного уровня – это визитная карточка нашего города. Их все знают – это Кубок Анатолия Рахлина по дзюдо, международный юношеский турнир по самбо «Победа» и, конечно, турнир имени Соловьева, направленный на сохранение и приумножение традиций», – отметил, в свою очередь, председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь.

Напомним, в 2022 году «Единая Россия» запустила федеральный проект «Zа самбо». Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, общественный совет партпроекта возглавил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.