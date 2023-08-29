В начале августа в Петербурге стартовал курс самообороны для журналистов. Он стал совместным проектом руководителя клуба «Самбист» Петра Кретова и координатора федерального проекта «Za самбо», председателя профильной Комиссии по вопросам физкультуры и спорта ЗакСа Антона Соловьёва.

Журналисты занимались три недели по три раза. Программа была рассчитана на новичков, но подошла и тем, кто когда-то уже занимался самбо. Участников курса научили правильно падать, кувыркаться, выполнять простые комбинации, а также защищаться от нападения и бить, даже если соперник имеет ряд преимуществ.

– Эти ребята, журналисты, проделали большой и тяжёлый путь. Тренироваться три раза в неделю без подготовки действительно сложно. Я рад, что они сумели познакомиться с нашим национальным видом спорта, с одним из лучших единоборств и, надеюсь, продолжат занятия, – отмечает руководитель проекта «Za самбо» Антон Соловьёв.