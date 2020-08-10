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Питерец.ру » Общество » В день начала блокады откроют памятный знак «Неизвестному водителю»

В день начала блокады откроют памятный знак «Неизвестному водителю»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Ровно через месяц 8 сентября в день начала блокады Ленинграда в музее «Кобона: Дорога жизни» откроют памятный знак «Неизвестному водителю».

Ровно через месяц 8 сентября в день начала блокады Ленинграда в музее «Кобона: Дорога жизни» откроют памятный знак «Неизвестному водителю».

Сегодня в музее действует постоянная экспозиция и продолжается сбор сведений о водителях, «ладожских» регулировщицах, людях, которые ценой своей жизни спасали женщин, детей и стариков. Страница музея «Вконтакте» стала центром информационного обмена. В проект по поиску шоферов, работавших в 1941-1943 годах на ледовой «Дороге жизни» ежедневно поступают десятки вопросов, от тех, кто ищет сведения о родных и тех, кто делится с музеем своими ценными воспоминаниями. «Это наш совместный проект с Николаем Мироновым, работником музея политической истории. Он давно ведет поиск информации о водителях и женщинах, работавших на ледовой Ладоге. Мы объединили усилия и это дает результат, в общей базе собрано более 10 000 имен «Дороги жизни»: водителей ледовой трассы, командного состава и медицинского персонала автобатальонов, труженников, Ладожской военной флотилии», поделилась Леся Анатольевна Колесникова, директор Музейного агентства Ленинградской области.

Идея создать памятный знак о водителях, спасших тысячи жизней в дни блокады принадлежит участникам этих событий. Ученому, поэту, барду Александру Моисеевичу Городницкому и директору музея истории школы  Карла Мая, Никите Владимировичу Благово. Их детьми вывезли по Дороге Жизни из блокадного Ленинграда. Стихотворение «Неизвестному водителю», написанное Александром Городницким в 2014 году,  послужило основой для создания памятного знака скульптору, заслуженному художнику РФ Александру Михайловичу Таратынову.

На реализацию концепции памятного знака ушел почти год. В октябре 2019 года скульптор представил эскиз и с этого момента начались подготовительные работы. Фонд объявил сбор средств, памятный знак выполнен полностью на «народные деньги», а Музейное Агентство Ленинградской области занялось благоустройством территории.  

Для справки:

Деревня Кобона, расположенная на восточной части берега Ладожского озера, во время блокады Ленинграда была важнейшим пунктом эвакуации населения, через который проходила Дорога Жизни. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек.

Общая экспозиционная площадь музея «Кобона: Дорога жизни» составляет 215 метров. Тематически экспозиция разделена на несколько блоков: Дорога Жизни, история деревни Кобона от основания до наших дней, Кобона – деревня на Ладоге, жизнь и творчество поэта А.А. Прокофьева, история Кобонской школы, в здании которой находится музей. Выставочные площади располагаются на двух этажах, в 8 залах.

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