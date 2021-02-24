Юбилейный 50-й легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин»

23 февраля, в День защитника Отечества, в Пушкинском районе прошел юбилейный 50-й традиционный легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин», посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. В этот день отдать дань памяти и уважения Героям и жителям Ленинграда пришли около 1000 человек. Стоит отметить, что легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» является одним из старейших не только в Санкт-Петербурге, но и в России.

Непростая трасса и достаточно суровая зимняя погода придали юбилейному пробегу дополнительного колорита. Многие на финише отмечали, что финишировали, проявляя характер и силу воли. Однако, это не сравнится с тем, что пришлось пережить ленинградцам с 1941 по 1944 года, когда город на Неве был осажден вражескими войсками. Город выстоял!

Как и год назад, 50-й легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» стартовал у мемориала «Ополченцы», который расположен на 6-м километре шоссе Пулково-Пушкин. Там же располагался финиш и стартовый городок. По традиции участникам были предложены три дистанции: 2км, 5км и 10км. Приятно было видеть, что плечом к плечу бежали ветераны и юные спортсмены.

На основной, 10-ти километровой дистанции победителем у мужчин стал Василий Андреев (Санкт-Петербург), а у женщин – Анастасия Пулькина (Санкт-Петербург). На дистанции 5 километров лучшие результаты показали Руслан Авидзба и Ирина Афанасенко (оба – Санкт-Петербург). На дистанции 2 километра не было равных Михаилу Белецкому и Валерии Хомицкой (оба – Санкт-Петербург).

Каждый финишер получил в свою коллекцию памятную медаль юбилейного пробега «Пулково-Пушкин». Кроме того, отдельными призами были отмечены победители и призеры в различных возрастных категориях. В церемонии награждении приняла участие заместитель главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга Татьяна Вадимовна Боголюбова. Она же пригласила на сцену ветеранов и вручила им цветы и памятные подарки. Мы помним каждого героя и ровняемся на тех, кто сейчас с нами.

Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» благодарит всех за активное участие, а также поздравляет победителей и призеров. С более подробной информацией о проводимых на территории Пушкинского района легкоатлетических пробегов можно ознакомиться в группах «ВКонтакте»: https://vk.com/cfkcsnews и https://vk.com/pushkinprobeg , а также на официальном сайте ЦФКСЗ «Царское Село»: https://cfkcs.ru/ .