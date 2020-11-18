«Зенит» проиграл «Химкам» в Евролиге в равной борьбе

После вынужденного простоя «Зенит» вернулся в календарь боёв в баскетбольной Евролиге. 13 ноября «сине-бело-голубые» выиграли «низовой» матч с «Виллербаном» (ни одна из команд не набрала и 70 очков), а вот встреча с «Химками» Алексея Шведа (на фото) оказалась весьма результативной.

Однако у Шведа (24 очка) нашёлся достойный партнёр: Эрик Макколлум в петербургской встрече набрал 19 очков. Отличился и химкинский «большой» Грег Монро: поигравший в НБА американец почти сотворил дабл-дабл (11 очков и 9 подборов). «Питерец.ру» без труда нашёл главную звезду матча и в составе «Зенита»: Билли Бэрон забил 6 из 10 дальних бросков, отметившись в протоколе 24 очками.

Именно точные попадания Бэрона в заключительной четверти давали «Зениту» преимущество «+6» в заключительной четверти. Но «Химки» догнали и перегнали: Швед забил «трёху» после потери Риверса, и гости повели в счёте. Концовку главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль своему визави Куртинайтису проиграл – 83:86. Но в турнирной таблице «Зенит» продолжает опережать химчан.