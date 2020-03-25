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Питерец.ру » Спорт » КХЛ отменила плей-офф: Кубок Гагарина разыгран не будет

КХЛ отменила плей-офф: Кубок Гагарина разыгран не будет

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49
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
mk.ru
Рассмотрев все возможные варианты, было принято решение – сезон прекратить.

Из восьми участников четвертьфинальных серий три клуба уже отказались играть дальше – «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Но существовали различные варианты всё-таки доиграть плей-офф и вручить Кубок Гагарина – 2020. Один из вариантов – перенести выявление победителя плей-офф на лето. Ведущие легионеры уже отбыли из расположения своих команд, а продление игр на летний период негативно повлияло бы на подготовку к следующему сезону.

«Питерец.ру» кратко напоминает ход отменённого плей-офф в этом году. СКА, ЦСКА и «Ак Барс» ни разу не проиграли на первом этапе. «Барыс» в пяти матчах выбил «Металлург», а вот «Автомобилист» с Доусом в составе просто провалился, выиграв всего один матч у «Сибири». «Йокерит» и московское «Динамо» выиграли свои серии со счётом 4–2. Омский «Авангард» уверенно провёл регулярный чемпионат, но в плей-офф не смог сдержать Линуса Умарка. Уфимский «Салават Юлаев» выиграл серию 4–2, при этом коллектив Николая Цулыгина выиграл пятый и шестой матчи с крупным счётом (6:3 и 4:1).

Все по теме: хоккей КХЛ Кубок Гагарина
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