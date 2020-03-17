Плей-офф КХЛ приостановлен на неделю после отказа «Барыса»

«Барыс» уверенно прошёл в первом раунде «Металлург» (4–1) и явно мог претендовать на многое в уже приостановленном плей-офф. После того, как отказались от участия в Кубке Гагарина «Йокерит» и «Барыс», Лига заявила о приостановлении серий на неделю. В официальном сообщении говорится о «согласовании с госорганами нового формата нового формата проведения … с участием шести российских клубов».

«Питерец.ру» кратко напоминает турнирный путь «Барыса» до выхода из розыгрыша Кубка Гагарина. «Барыс» смог обойти «Авангард» и выиграть Дивизион Чернышова. Это дало команде Андрея Скабелки второе место на Востоке («Авангард» вышел на «Салават Юлаев» и вылетел в первом раунде). Что касается лидеров команды из Казахстана, то защитник Даррен Диц пока не вышел на уровень звёздности Кевина Даллмэна. Однако 33 очка Дица в 54 играх «регулярки» - результат достойный высококлассного атакующего защитника.

Самым удачным приобретением межсезонья для «Барыса» стал нападающий Корбан Найт. Этот канадец стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне, набрав 40 очков в 60 матчах.