Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»

Музей современного искусства "Эрарта" открывает двери в мир подсознания с выставкой Игоря Михайленко "Картография сновидений". Это живописное погружение в царство грез, где геометрия и театральные иллюзии танцуют с нелогичностью сна.

Здесь тигры, кролики и люди населяют фантастические ландшафты чужих сновидений.

Притягательные и абсурдные образы, собранные из осколков реальности, манят своей загадочностью.

Зрителя ждет гипнотическое слияние реализма и абстракции.

Живопись краснодарского мастера Игоря Михайленко, хотя и вписывается в рамки поп-арта, отличается стилевым многообразием. Художник последовательно работает сериями, каждая из которых раскрывается в течение нескольких лет, прежде чем он переходит к новой теме и визуальному языку. Представленная здесь серия, пропитанная духом сюрреализма, фокусируется на снах — его излюбленном мотиве. Название "Картография сновидений" — это оксюморон, смелое соединение точной науки и эфемерности сна, где истина неуловима. Визуальная ткань и смысл работ рождаются на пересечении порядка геометрии и хаоса фантасмагории.

Многие полотна поражают усиленной перспективой, словно зритель заглядывает на театральную сцену, где линии сходятся вглубь. На этой сцене разыгрывается действо с быками, тиграми и кроликами, окруженными декорациями из деревьев и цветов. В других работах пространство трансформируется в проекцию шестиугольной призмы. Михайленко виртуозно сплетает реальное и абстрактное, что стало его фирменным почерком.

Мастер творит без эскизов, собирая свои полотна из коллажей найденных образов. Он работает слоями, используя трафарет и флюид-арт, контролируемые, но непредсказуемые растекания красок. Серия "Картография сновидений" — это истинный сюрреалистический калейдоскоп, где узнаваемые существа становятся фантастическими, а строгая геометрия соседствует с буйством цветовых пятен.

Любопытный прием художника — отсутствие прямого повествования в насыщенных образами работах. Он оставляет зрителю простор для домысливания, ведь именно в сотворчестве рождается магия искусства.

Даты проведения выставки: 13 февраля 2026 — 10 мая 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург