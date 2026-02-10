ента новостей

СКА одержал крупную победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
20:17
Выставка «Rosemary. Симбиоз»
20:14
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»
16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
16:29
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют полосу и ограничат скоростной режим
14:19
Discord вводит возрастную верификацию, но игнорирует требования законодательства РФ
13:04
В Петербурге «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев
13:00
Беглов и Бельский обсудили перспективы развития «Ленфильма»
10:49
В Ленобласти водитель «Камаза» пострадал в ДТП с автобусом
10:35
В Ленобласти водитель «Ауди 80» сгорел в автомашине после ДТП на трассе «Кола»
10:28
В Кингисеппе задержали уличного грабителя с Северного Кавказа
10:24
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры на Выборгском шоссе
10:19
На Васильевском острове задержана дроп мошенников, обманувших пенсионерку
10:16
В Колпино задержали курьера телефонных мошенников
10:13
В Кронштадте задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10:11
На Васильевском острове задержали стрелков из окна жилого дома из пневматики
10:08
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта
09:56
В Мариинском дворце обсудили работу светофоров и управление дорожным движением
09:54
В Ленобласти утвердили программу расселения аварийного жилья на 2026-30 годы
09:50
В Петербурге экологи за неделю собрали почти 18 тонн опасных отходов
09:47
Петербург планирует выкупить в государственную собственность 80 социальных объектов
09:29
В Петербурге полицейские нагрянули с проверкой к крупному ретейлеру
09:24
В Петербурге пьяный мужчина гапугал соседей игрушечным оружием
16:54
В Мариинском дворце состоялось награждение юных петербургских спортсменок
16:08
В Ленобласти двух мужчин за создание нарколаборатории по синтезу метадона
16:02
В Сосновом Бору задержали гражданина, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетней
13:16
В Петербурге согласован облик Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной
13:13
Беглов поздравил с 35-летием Всемирный клуб петербуржцев
13:07
В Петропавловском соборе отслужили панихиду по Петру Первому
13:04
В Ленобласти стартовали первые зимние игры Александра Невского
Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»

Выставка Игоря Михайленко «Картография сновидений»

Музей современного искусства Эрарта приглашает на выставку Игоря Михайленко «Картография сновидений» 

Музей современного искусства "Эрарта" открывает двери в мир подсознания с выставкой Игоря Михайленко "Картография сновидений". Это живописное погружение в царство грез, где геометрия и театральные иллюзии танцуют с нелогичностью сна.

  • Здесь тигры, кролики и люди населяют фантастические ландшафты чужих сновидений.
  • Притягательные и абсурдные образы, собранные из осколков реальности, манят своей загадочностью.
  • Зрителя ждет гипнотическое слияние реализма и абстракции.

Живопись краснодарского мастера Игоря Михайленко, хотя и вписывается в рамки поп-арта, отличается стилевым многообразием. Художник последовательно работает сериями, каждая из которых раскрывается в течение нескольких лет, прежде чем он переходит к новой теме и визуальному языку. Представленная здесь серия, пропитанная духом сюрреализма, фокусируется на снах — его излюбленном мотиве. Название "Картография сновидений" — это оксюморон, смелое соединение точной науки и эфемерности сна, где истина неуловима. Визуальная ткань и смысл работ рождаются на пересечении порядка геометрии и хаоса фантасмагории.

Многие полотна поражают усиленной перспективой, словно зритель заглядывает на театральную сцену, где линии сходятся вглубь. На этой сцене разыгрывается действо с быками, тиграми и кроликами, окруженными декорациями из деревьев и цветов. В других работах пространство трансформируется в проекцию шестиугольной призмы. Михайленко виртуозно сплетает реальное и абстрактное, что стало его фирменным почерком.

Мастер творит без эскизов, собирая свои полотна из коллажей найденных образов. Он работает слоями, используя трафарет и флюид-арт, контролируемые, но непредсказуемые растекания красок. Серия "Картография сновидений" — это истинный сюрреалистический калейдоскоп, где узнаваемые существа становятся фантастическими, а строгая геометрия соседствует с буйством цветовых пятен.

Любопытный прием художника — отсутствие прямого повествования в насыщенных образами работах. Он оставляет зрителю простор для домысливания, ведь именно в сотворчестве рождается магия искусства.

Даты проведения выставки: 13 февраля 2026 — 10 мая 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

