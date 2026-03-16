Питерец.ру » Культура » Выставка «Феноменология экстаза»

Выставка «Феноменология экстаза»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Веры Мыльниковой 

Музей современного искусства Эрарта с гордостью представляет выставку, посвященную творчеству Веры Мыльниковой — заслуженного художника России, чьи монументальные полотна становятся настоящими исследованиями феноменов экстаза, искушения и веры. В работах Веры Мыльниковой хрестоматийные сюжеты и архетипы переосмыслены через призму ее личного духовного опыта, что придает им особую глубину и многослойность. Эта выставка — это не просто демонстрация произведений искусства, это целый мир, в который зритель может погрузиться, чтобы размышлять о самых важных и сложных вопросах человеческого существования.

Творчество Веры Мыльниковой можно охарактеризовать как драматический неоромантизм, где любовь переплетается с ужасом, а низменные страсти соприкасаются с возвышенными идеалами. В своих работах художница использует классическую композицию, тщательно подобранные цвета и пышные театральные эффекты, что создает атмосферу, способную захватить зрителя. Философ Мирча Элиаде однажды заметил, что только переживая экстаз, человек может в полной мере утверждать свое место в мире и осознавать свою конечную судьбу. Выставка Веры Мыльниковой служит живым подтверждением этих слов, так как в ее работах экстаз становится главным и определяющим переживанием, вокруг которого выстраивается трагедия героя.

Экстаз в интерпретации художницы — это не просто «выход из тела» или потеря идентичности, но и процесс преображения, стремление к единению с чем-то Высшим. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Вера Мыльникова обращается к сакральным темам и философскому переосмыслению архетипов, что делает ее работы особенно актуальными для тех, кто ищет в искусстве ответы на самые сложные жизненные вопросы. Основу экспозиции составляют новые произведения художницы, созданные за последнее десятилетие, и объединенные общей темой духовного поиска.

Работы, такие как «Осмеяние Христа» и «Искушение святого Антония», перекликаются с античными мифами об Аттисе и Кибеле, а также с историями о падении Симона мага и таинственном бегстве Джакомо Казановы. Творчество Веры Мыльниковой можно охарактеризовать как неоромантизм, где любовь воплощается в бунте, соединяя в себе чувственность и жестокость. Это состояние можно выразить словами, приписываемыми Шарлю Бодлеру: «Любовь — это роза. Каждый лепесток — иллюзия, каждый шип — реальность».

С точки зрения живописи Вера Мыльникова продолжает традицию своего отца Андрея Мыльникова и школы Российской академии художеств. В своих работах она придает огромное значение цветовой гармонии, композиции и созданию особого пространства, напоминающего театр. За годы своего руководства творческой мастерской монументальной живописи она подготовила целую плеяду молодых художников, каждый из которых обладает ярким стилем и уникальной художественной манерой. Вера Мыльникова всегда подчеркивает, что основа живописи — это классическая школа, но духовное содержание может быть индивидуальным для каждого художника.

Даты проведения выставки: 13 марта 2026 — 31 мая 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

