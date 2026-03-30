Питерец.ру » Культура » Концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР»

Концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Колизей – Арене (Невский пр., д. 100) концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР»

9 мая в «Колизей Арене» (Невский пр., д.100) состоится путешествие в эпоху искренних песен здесь прозвучит концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР». В этот знаковый великий день мы приглашаем вас на концерт, который превратится в путешествие во времени. Знакомые с детства песни снова обретут величественное звучание в сопровождении симфонического оркестра с участием дирижёра Игоря Томашевского. Солисты вечера — блистательные вокалисты Санкт-Петербурга, лауреаты международных и Российских конкурсов - Антон Лебедев и Анна Корнеева.

Концерт «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР» — часть масштабного цикла «НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ: ПЛАСТИНКА ВРЕМЕНИ» от компании «МАЯК МЕДИА». В этот вечер «МАШИНА ВРЕМЕНИ» сделает остановку в самых светлых десятилетиях СССР - 60-80-х годах.

Музыкальное посвящение ценности мирного созидания и простого человеческого счастья. О весне, о надежде и о любви, которая сильнее времени!

Программа вечера — это живая антология «ЗОЛОТОГО ВРЕМЕНИ» советской эстрады. Вы услышите песни, созданные гениями мелодии и поэзии: Александрой Пахмутовой, Арно Бабаджаняном, Микаэлом Таривердиевым, Андреем Эшпаем, Александром Зацепиным и Евгением Мартыновым, Робертом Рождественским, Николем Добронравовым, Леонидом Дербенёвым и Андреем Дементьевым.

В программе прозвучат бессмертные хиты: «Ноктюрн», «Не спеши», «Ландыши», «Есть только миг», «Песенка о хорошем настроении» и, конечно, объединяющий финал — «День Победы», который весь зал исполнит вместе с вокалистами и оркестром.

Вас ждут:

* Эксклюзивные партитуры: уникальные аранжировки, созданные специально для этого концерта.
* Эффект присутствия: специально спроектированный объемный звук.
* Сценическое световое решение в стиле эпохи времени.
* Стиль и эстетика: ведущая в образе «Песня 80-х», создающая атмосферу настоящего праздника песни.

Концерт-ретроспектива начнется еще в фойе. Вас встретят:

* Аутентичный советский буфет с теми самыми вкусными закусками, напитками и конечно же мороженым.
* Настоящие игровые автоматы эпохи СССР — сыграйте партию перед началом!
* Колоритные персонажи прошлых лет, которые помогут настроиться на нужную волну - сделайте селфи с любимыми персонажами.
* Купите на память о концерте интересные подарки того времени.
* Выставка советских плакатов популярных художников СССР.
* Во время концертов будет вестись телесъемка - попадите в историю!

Подарите себе и близким билет на концерт и прокатитесь на «МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» с ветерком!

Начало в 19.00.

