Питерец.ру » Культура » Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее

Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее

24 апреля в Концертном зале «Колизей - Арена» (Невский пр., д.100) концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа

24 апреля в известном концертном зале Колизей состоится незабываемое музыкальное событие, на котором прозвучат золотые хиты, созданные под руководством выдающегося французского композитора, дирижера и аранжировщика Поля Мориа, в исполнении талантливого "Impulse orchestra". Этот музыкант, который жил с 1925 по 2006 год, оставил глубокий след в мире музыки, и его творчество знакомо многим из нас даже больше, чем мы можем себе представить.

Музыка, записанная под его руководством, пронизывает практически все сферы нашей жизни и сопровождает нас с самого раннего детства. Знакомые мелодии, которые звучат по телевидению и радио, становятся неотъемлемой частью нашего звукового фона. С первых нот мы можем узнать их, и они вызывают в нас теплые воспоминания. В 1965 году Поль Мориа основал свой знаменитый оркестр, который быстро завоевал популярность по всему миру. Он записал множество инструментальных версий известных песен и классических произведений, которые были обработаны им с уникальным вкусом и мастерством. Эта программа позволила ему покорить сердца слушателей по всему миру, включая и нашу страну.

В 1970-е годы пластинки с записями Поля Мориа расходились в Советском Союзе миллионными тиражами. Его музыка стала частью повседневной жизни, и практически каждый в позднем СССР слышал его произведения. Они звучали по радио, были широко распространены на виниловых пластинках и часто использовались в заставках популярных телепрограмм. Как только начинали звучать знакомые мелодии, люди, независимо от возраста, спешили к экранам телевизоров, чтобы насладиться любимыми композициями. За свою творческую жизнь Поль Мориа написал более ста пятидесяти произведений, а количество аранжировок, созданных им для музыки других авторов, превышает тысячу.

Уникальность программы, подготовленной музыкантами "Impulse orchestra", заключается в том, что в ней собраны не только знаменитые произведения самого Поля Мориа, но и композиции других известных французских композиторов и исполнителей. Это создаёт удивительную атмосферу, в которой каждый слушатель сможет ощутить магию и изящество французской музыки. Мы приглашаем вас погрузиться в этот волшебный мир, чтобы ещё раз насладиться великолепием мелодий, которые проверены временем и стали классикой. Начало концерта запланировано на 19:00, и мы уверены, что это будет незабываемый вечер, полный музыки и эмоций!

