Выставка «Страна тигра»

Музей современного искусства Эрарта представляет персональную выставку Чи Минсон, талантливой корейской художницы, чьи работы представляют собой аллегорические истории о фундаментальных аспектах человеческого бытия: любви, страхе, нежности, мужестве, одиночестве, сострадании и самой жизни.

Центральным мотивом экспозиции является философское переосмысление образа тигра, занимающего важное место в корейском фольклоре. Художница стремится запечатлеть эфемерное состояние души, находящееся на пересечении прошлого и настоящего, традиций и личной интуиции.

В творчестве Чи Минсон традиции корейской национальной живописи минхва обретают новую жизнь, сохраняя свою грацию и динамизм, подобно самому тигру. Корея, известная как Страна утренней свежести, также имеет древнее имя – Страна тигра, что отражает двойственность ее культуры.

Тигр в корейской культуре, подобно дракону в Китае и журавлю в Японии, является сложным символом, сочетающим в себе величие и комичность, страх и симпатию. Он считается защитником от злых сил, но также олицетворяет непредсказуемость человеческой природы.

Работы Чи Минсон – это не просто иллюстрации, а философское осмысление национального образа, где тигр выступает в роли медиума, проводника между художницей и зрителем, повествующего притчи о человеческих чувствах и переживаниях. Экспозиция создает уникальное пространство, наполненное энергией мифического существа.

В произведениях художницы прослеживаются элементы минхва, где каждый символ имеет свое значение: пионы – процветание, лотосы – чистоту, тигры – защиту. Чи Минсон переосмысливает традиции минхва, сохраняя ее суть, но придавая тиграм антропоморфные черты, делая их похожими на сосуды, наполненные человеческими желаниями.

Традиция национальной живописи, вдохновленная художницей, продолжает жить и развиваться, подобно грациозному тигру, символизирующему одновременно страх и надежду. Встреча с тигром – это шаг в будущее, требующий смелости и решительности. «Страна тигра» Чи Минсон – это метафора не только места, но и состояния души, находящегося между прошлым и настоящим, традициями и интуицией, отражающего память времени и бесстрашную человечность.

Даты проведения выставки: 15 августа 2025 — 7 декабря 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург