ента новостей

11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Страна тигра»

Выставка «Страна тигра»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Чи Минсон — корейской художницы

Музей современного искусства Эрарта представляет персональную выставку Чи Минсон, талантливой корейской художницы, чьи работы представляют собой аллегорические истории о фундаментальных аспектах человеческого бытия: любви, страхе, нежности, мужестве, одиночестве, сострадании и самой жизни.

Центральным мотивом экспозиции является философское переосмысление образа тигра, занимающего важное место в корейском фольклоре. Художница стремится запечатлеть эфемерное состояние души, находящееся на пересечении прошлого и настоящего, традиций и личной интуиции.

В творчестве Чи Минсон традиции корейской национальной живописи минхва обретают новую жизнь, сохраняя свою грацию и динамизм, подобно самому тигру. Корея, известная как Страна утренней свежести, также имеет древнее имя – Страна тигра, что отражает двойственность ее культуры.

Тигр в корейской культуре, подобно дракону в Китае и журавлю в Японии, является сложным символом, сочетающим в себе величие и комичность, страх и симпатию. Он считается защитником от злых сил, но также олицетворяет непредсказуемость человеческой природы.

Работы Чи Минсон – это не просто иллюстрации, а философское осмысление национального образа, где тигр выступает в роли медиума, проводника между художницей и зрителем, повествующего притчи о человеческих чувствах и переживаниях. Экспозиция создает уникальное пространство, наполненное энергией мифического существа.

В произведениях художницы прослеживаются элементы минхва, где каждый символ имеет свое значение: пионы – процветание, лотосы – чистоту, тигры – защиту. Чи Минсон переосмысливает традиции минхва, сохраняя ее суть, но придавая тиграм антропоморфные черты, делая их похожими на сосуды, наполненные человеческими желаниями.

Традиция национальной живописи, вдохновленная художницей, продолжает жить и развиваться, подобно грациозному тигру, символизирующему одновременно страх и надежду. Встреча с тигром – это шаг в будущее, требующий смелости и решительности. «Страна тигра» Чи Минсон – это метафора не только места, но и состояния души, находящегося между прошлым и настоящим, традициями и интуицией, отражающего память времени и бесстрашную человечность.

Даты проведения выставки: 15 августа 2025 — 7 декабря 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-06-2025, 13:58
Музей Эрарта представляет «скульптурный театр» Леонида Баранова
17-09-2016, 11:51
Выставка корейской культуры открылась в Петербурге
5-11-2024, 20:11
Выставка «В гостях у Минотавра»
22-01-2024, 19:13
Выставка «Петухи над Фудзи». Современная японская графика
26-04-2021, 13:53
Выставка «Адам Мартинакис. Символ бытия»
6-05-2024, 19:34
Выставка «Маленькая страна»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
Вчера, 22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
Вчера, 11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
Вчера, 09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
Наверх