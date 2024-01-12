В Ротонде Мариинского дворца состоялся вечер памяти Елены Образцовой

В зале Ротонды Мариинского дворца состоялся волнующий вечер памяти блистательной русской певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой «Душе твоей, Елена».

Этот концерт ознаменовал открытие VI Международного музыкального фестиваля «Приношение Елене Образцовой», являющегося ежегодной платформой для проведения концертов, творческих школ вокального и инструментального искусства, а также конкурсов молодых оперных певцов и юных вокалистов. Наследие Елены Образцовой и ее вклад в музыкальную культуру неисчерпаемы и продолжают вдохновлять новые поколения.

Ведущая вечера, Марина Шапошникова, главный хранитель Мариинского дворца и руководитель Музейно-библиотечного просветительского центра, зачитала приветствие спикера парламента Александра Бельского, в котором он отметил, что в 2024 году фестиваль будет посвящен 85-летию со дня рождения Елены Васильевны Образцовой. Спикер подчеркнул непревзойденное мастерство, выдающееся дарование и любовь к Родине, которые отличали певицу. Он также отметил, что богатое творческое наследие Елены Образцовой стало уникальным культурным достоянием страны.

В этот памятный вечер прозвучали избранные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов в исполнении лауреатов международных конкурсов, солистов Михайловского театра Семёна Антакова (баритон) и Александры Сенниковой (сопрано). Аккомпанировала им замечательная пианистка Мария Чернова.

Концерт был организован при поддержке городского парламента и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Елена Образцова была не только всемирно известной певицей, но и талантливым педагогом и общественным деятелем. Она активно сотрудничала с молодыми талантами и делилась своим богатым опытом. Елена Васильевна ушла из жизни в 2015 году, но её вклад в развитие оперного искусства и воспитание новых поколений певцов неоценим.

В завершение памятного вечера прозвучали искренние слова благодарности от коллег и поклонников Елены Образцовой за ее уникальный талант, творческое наследие и неиссякаемую любовь к музыке.

Фестиваль «Приношение Елене Образцовой» служит прекрасным напоминанием о величии и таланте этой выдающейся певицы и является важным культурным событием, способствующим сохранению и развитию оперного искусства.