Скончался худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Огромная утрата для отечественной культуры. Скончался народный артист СССР, худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов.

Выдающийся дирижер современности. На его счету — виртуозное управление Заслуженным коллективом России, сотни выступлений с ведущими зарубежными оркестрами. Бесчисленное множество премий, наград и почетных званий. Юрий Хатуевич покорил своим творчеством сердца миллионов — как в нашей стране, так и за рубежом.

Особое место в жизни Юрия Темирканова занимала Северная столица. Почетный гражданин Петербурга — он искренне любил наш город и внес огромный вклад в развитие петербургской исполнительской школы.

Вечная память маэстро. Скорбим.