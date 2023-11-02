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Питерец.ру » Культура » Скончался худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Скончался худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Скончался народный артист СССР, худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Огромная утрата для отечественной культуры. Скончался народный артист СССР, худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов.

Выдающийся дирижер современности. На его счету — виртуозное управление Заслуженным коллективом России, сотни выступлений с ведущими зарубежными оркестрами. Бесчисленное множество премий, наград и почетных званий. Юрий Хатуевич покорил своим творчеством сердца миллионов — как в нашей стране, так и за рубежом.

Особое место в жизни Юрия Темирканова занимала Северная столица. Почетный гражданин Петербурга — он искренне любил наш город и внес огромный вклад в развитие петербургской исполнительской школы.

Вечная память маэстро. Скорбим.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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