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Питерец.ру » Культура » В Петербурге к 80-летию Победы состоится благотворительный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто»

В Петербурге к 80-летию Победы состоится благотворительный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Филармония
К 80-летию Победы в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто»

9 мая 2025 года в 19 часов в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится ежегодный благотворительный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённый Дню Победы. Концерт организован совместно Санкт-Петербургской академической филармонии и Международным фонда культурных инициатив Юрия Темирканова.

Концерт, ставший неотъемлемой частью культурной жизни Санкт-Петербурга, вот уже 21 год подряд собирает в зале ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, их детей, внуков и правнуков — тех, кто бережно хранит память и передаёт её дальше.

Организатором концерта традиционно выступает Международный фонд культурных инициатив Юрия Темирканова в партнёрстве с Санкт-Петербургской академической филармонией. Этот вечер — знак глубокой благодарности, уважения и признания всем тем, кто приближал Победу — на фронте и в тылу, в бою и в молчаливом ежедневном подвиге.

В программе концерта — произведения, рожденные болью и мужеством военных лет, ставшие символами стойкости, веры и человеческого достоинства. Зрителей ждёт выступление Концертного хора Санкт-Петербурга, хора мальчиков хорового училища имени М.И. Глинки, а также проникновенное исполнение заслуженного артиста России Виталия Гордиенко.

Программа концерта:

• Сергей Прокофьев — «Вставайте, люди русские», «Ледовое побоище», «Мертвое поле» из кантаты «Александр Невский»

• Чтения стихов поэтов, павших на фронтах: Павла Когана, Владислава Занадворова, Николая Майорова, Михаила Кульчицкого

• Владимир Высоцкий — «Песня о Земле»

• Сергей Прокофьев — «Нам не нужна война», из кантаты «На страже мира»

• Василий Соловьёв-Седой — «Наш город», «Ленинградские вечера», «Вечер на рейде»

• Чтения прозы и стихов Давида Самойлова, Василия Гроссмана, Александра Твардовского

• Матвей Блантер — «Катюша»

• Ян Френкель — «Журавли»

• Валерий Гаврилин — «Два брата»

• Павел Краубнер, Лев Шёнберг — «Песня о Ладоге»

• Александра Пахмутова — «День Победы»

Дирижёр — заслуженный артист России Владимир Беглецов

Этот концерт — не просто музыкальное событие, а акция памяти, где каждое слово, каждый аккорд — это признание, что прошлое живёт в нас, что благодарность — вечна, а Победа — неотъемлемая часть нашей культурной и нравственной ДНК.

Это не просто концерт. Это наш внутренний императив: помнить, говорить, благодарить. И мы каждый год стараемся сказать это так, как умеем — через музыку, через живое присутствие», — отмечает президент фонда, клинический и организационный психолог, Снежана Замалиева.

Концерт «Никто не забыт, ничто не забыто» — это не просто традиция. Это живой мост между прошлым и настоящим, который звучит голосами любви, памяти и света.

Дополнительная информация о концерте на официальном сайте https://www.philharmonia.spb.ru/afisha/901890/

Адрес.: Санкт-Петербург, Санкт-Петербургской филармонии, Большой зал, Михайловская ул., 2

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