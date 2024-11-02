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Питерец.ру » Культура » VR-музей памяти Маэстро Юрия Темирканова с онлайн-экскурсиями

VR-музей памяти Маэстро Юрия Темирканова с онлайн-экскурсиями

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19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
1 ноября открылся виртуальный музей, посвященный жизни и творчеству знаменитого российского дирижера Юрия Темирканова

Международный фонд культурных инициатив маэстро Темирканова запустил новый проект – VR-музей памяти знаменитого дирижера. Инновационный виртуальный музей, посвященный жизни и творчеству Юрия Хатуевича Темирканова, начал работу уже 1 ноября. Уникальный проект с интересными и продуманными онлайн-экскурсиями позволит и ценителям музыки, и людям, которые только начинают знакомство с миром искусства, погрузиться в увлекательную историю истинного таланта и вдохновляющую атмосферу культуры и творчества.

Юрий Хатуевич Темирканов – выдающийся дирижер, музыкальный педагог, оперный режиссёр и общественный деятель, обладатель многочисленных званий и премий, в том числе двух Государственных премий РФ и ордена «За заслуги перед Отечеством». В течение 35 лет, с 1988 года и до самой смерти в 2023 году, Юрий Хатуевич был художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии. На протяжении карьеры Юрий Темирканов выступал со многими крупнейшими оркестрами мира, проводил мастер-классы в России и за рубежом, вел активную общественную деятельность, в том числе инициировал регулярное проведение в Санкт-Петербурге Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» и был учредителем Образовательного фонда «Талант и успех». Новый VR-музей расскажет о самых ярких событиях и эпизодах насыщенной судьбы маэстро и увлечет в мир классической музыки, виртуозной дирижерской техники и экспрессивных оперных постановок.

VR-музей стал одним из ключевых проектов 2024-2025 годов для Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова. Активную работу над реализацией замысла фонд ведет с февраля 2024 года. Экскурсии для виртуального музея разрабатывала команда профессионалов, включающая журналистов, редакторов, музыковедов и  технических специалистов. Цикл онлайн-экскурсий, посвященных жизненному и творческому пути Юрия Темирканова, будет разделен на 3 блока:

  • "Черты незабываемого образа"
  • "Темиркановский абонемент"
  • "Фонд Юрия Темирканова"

«Мы тщательно продумали онлайн-экскурсии, через которые хотим познакомить людей с жизнью и творчеством неординарного человека – Юрия Хатуевича Темирканова. Примеры таких людей сильно вдохновляют и заряжают желанием творить, пробовать новое и раскрывать свой потенциал. Возможно, соприкоснувшись с потрясающей историей личности маэстро, даже самый «немузыкальный» человек заинтересуется оперой и балетом, почувствует душевный отклик и захочет узнать больше о работе дирижера, о классической симфонической музыке. Именно поэтому наши экскурсии ориентированы не только на музыковедов и других профессионалов сферы искусства, а на самую широкую аудиторию, включая маленьких детей. В виртуальном музее любой человек может приобщиться к невероятному духовному богатству, которое несет в себе музыка», – рассказала Снежана Замалиева, инициатор и руководитель проекта, президент Фонда, кандидат философских наук и общественный деятель.

VR-музей станет еще одним проектом Международного фонда культурных инициатив, способным приобщить больше людей к миру музыки и культуры. Среди уже успешно реализованных инициатив фонда – множество проектов, в числе которых:

  • Филармония – поддержка Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, которую Юрий Хатуевич Темирканов всегда называл «храмом музыки»;
  • Площадь искусств – Международный Зимний музыкальный фестиваль;
  • Юные таланты – поддержка молодых музыкантов в Санкт-Петербурге и Нальчике.

Официальный сайт музея Маэстро Юрия Темирканова https://temirkanovfoundation.org/vr-muzey/     

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