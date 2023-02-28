Музей Эрарта представляет выставку Владимира Полякова, в чьих произведениях материальность объекта сталкивается с нематериальностью мысли.

Где находятся реальные границы искусства? Чем является форма без смысловой принадлежности? В какой момент она обретает свою суть? Ответы на эти вопросы петербургский художник Владимир Поляков предлагает нам найти на своей выставке. Его произведения — образы непостоянные, перерождающиеся в зависимости от места и времени. Форма, как убежден автор, больше не является значимой — она лишь проводник к новому содержанию.

Выставка «Безымянная материя» — это попытка осознать движение и изменение формы в историческом контексте. Роль искусства, по мнению художника, состоит в демонстрации, визуализации фактов реальности, обычно упускаемых из вида. Произведения Владимира Полякова рождаются на границе, где материальность объекта сталкивается с нематериальностью мысли и несет скрытую силу, заключенную в форму-образ.

Времени как материальному объекту художник уделяет особое внимание. Ему интересно узнать, как долго проживет его произведение, как оно погибнет, сколько раз и каким образом оно будет интерпретировано зрителем.

В основе творческого метода Полякова лежат базовые, по определению автора, формы вселенной, пронизанные особым таинственным светом. Не менее важен для автора и принцип относительности: в зависимости от наблюдателя и его знаний, объект может приобретать разные смысловые значения.

Выставка Владимира Полякова — это разговор о форме и ее содержании, поиск ее материальных границ. Ведь в своей нулевой точке форма остается максимально нейтральной, но прочтение ее может быть максимально широким. На форму автор смотрит в контексте бесконечности. Ему важно дать предмету возможность изменяться с течением времени, тем самым наделяя его новыми свойствами и характеристиками, не присущими живому объекту.

Работы Владимира Полякова напоминают зрителю о мимолетности происходящего и относительности нашего восприятия. Автор предлагает взглянуть на форму, освобожденную от влияния действительности, и найти точку, в которой она начинает наполняться смыслом, обретает свою выразительность.

Владимир Поляков. Безымянная материя

Даты проведения выставки: 23 февраля 2023 — 14 мая 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург