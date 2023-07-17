В Мариинском дворце открылась выставка «Родом из СССР»

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония открытия выставки «Родом из СССР» члена Союза художников России, заслуженного художника Республики Дагестан Рассо Магометова. Она посвящена советскому поэту и прозаику Расулу Гамзатову.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Иткин, председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге Олег Капитанов, руководитель представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов, член Союза художников России, заслуженный художник Республики Дагестан Рассо Магаметов, петербургские депутаты и представители общественных организаций.

Павел Иткин зачитал обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского:

«В сентябре этого года нам предстоит отметить 100-летие со дня рождения выдающегося, поистине народного поэта и прозаика Расула Гамзатова. Значение этого человека для нашей страны настолько велико, что весь текущий год указом Президента Владимира Путина объявлен в России годом Расула Гамзатова. Искренние, проникновенные строки Гамзатова не оставляют равнодушными читателей далеко за пределами Дагестана и России. Образы, созданные им, стали общемировым достоянием. Не случайно символом величайшей жертвы в борьбе за свободу и независимость своей Родины навсегда стали белые журавли… Сегодня мы открываем выставку, также вдохновлённую великим Расулом Гамзатовым. Перед нами картины члена Союза художников России, заслуженного художника Республики Дагестан Магометова Рассо Константиновича «Родом из СССР». Эти прекрасные работы известны не только в Дагестане и в Санкт-Петербурге, но и во многих городах России».

Рассо Магаметов приветствовал гостей и организаторов выставки, и рассказал, что родился в Дагестане, вырос в Узбекистане, служил в Балтийске и Калининграде, учился в Ленинграде, а сейчас живёт и работает в Санкт-Петербурге. Всю свою жизнь он хранил любовь к своей малой родине. После торжественной церемонии открытия выставки, художник рассказал о картинах, которые отобрал для экспозиции и отметил наиболее знаковые:

«Эта картина называется «Бессмертие». Я посвятил её подвигу советской Красной армии и Советскому государству. Сменилась власть, но Родину у нас отнять нельзя. Люди ничего не забыли. Меня воспитали советские люди и подарили ценности, которые были присущи нашему обществу. Всю свою жизнь я работал не по заказам, но по собственному желанию. Я и сейчас выбираю такие темы, которые меня волнуют, как человека, который вырос в Советском Союзе», ― сказал Рассо Магаметов.

Выставка «Родом из СССР» насчитывает два десятка полотен и будет доступна для посещения до конца текущей недели.