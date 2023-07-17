ента новостей

16:02
Вратарь «Зенита» Одоевский дебютировал за «Волгарь» в ФНЛ и пропустил уже на 1-й минуте, «Ленинградец» не реализовал пенальти и другие итоги старта первого футбольного дивизиона
16:00
Концерт в честь 75-летия со дня рождения Михаила Задорнова
15:53
В Мариинском дворце открылась выставка «Родом из СССР»
14:55
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке брига «Россия»
13:50
Мариупольских школьников в лагере «Дружных» навестили с подарками
12:55
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 17 по 23 июля
12:52
Выставка «Птицы мира»
12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
12:45
Выставка «Суррогаты»
12:40
Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области
12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
12:28
В Петербурге в ходе рейда «Нетрезвый водитель» у пассажирки авто изъяли крупную партию метадона
11:31
Съезд с Парашютной улицы на КАД будут полностью перекрывать четыре ночи подряд
11:25
В Петербурге задержан нетрезвый водитель, совершивший ДТП на каршеринговом автомобиле
11:18
В Невском районе поймали развратника-педофила
10:02
В Мурино молодая девушка погибла упав с балкона 17-го этажа
21:47
«Ленинградец» стартовал в ФНЛ нулевой ничьей с «Арсеналом», следующий соперник – «Енисей»
17:50
Сенатор от Ленобласти Дмитрий Василенко вместе с коллегой по Совету Федерации Сергеем Михайловым приняли участие в открытии стелы, посвящённой погибшим при прорыве блокады Ленинграда забайкальским воинам
11:53
В Невском районе пенсионерка перевела аферистам более 3,6 млн рублей
11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
11:43
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером
11:39
В лесу под Кингисеппом группа мигрантов изнасиловала женщину
11:34
В Кудрово ищут иностранца, расстрелявшего соотечественников
11:29
В центре Петербурга задержан карманник
10:51
Спасатели извлекли семь тел после затопления туннеля в Южной Корее
01:51
«Ленинградец» начнёт сезон ФНЛ принципиальным для Сергея Кирьякова матчем с «Арсеналом» в Туле
22:27
Иван Сергеев сплоховал в серии пенальти, но вратарь Михаил Кержаков не подвёл, и «Зенит» взял Суперкубок – 2023
12:24
В Парголово мотоциклист погиб в ДТП с микроавтобусом
12:20
В Ленобласти 17-летний водитель и пассажир мопеда в тяжелом состоянии попали в больницу после ДТП
12:11
В Московском районе в ДТП иномарки с автобусом пострадал 6-летний мальчик
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце открылась выставка «Родом из СССР»

В Мариинском дворце открылась выставка «Родом из СССР»

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась выставка картин художника Рассо Магометова

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония открытия выставки «Родом из СССР» члена Союза художников России, заслуженного художника Республики Дагестан Рассо Магометова. Она посвящена советскому поэту и прозаику Расулу Гамзатову.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Иткин, председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге Олег Капитанов, руководитель представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов, член Союза художников России, заслуженный художник Республики Дагестан Рассо Магаметов, петербургские депутаты и представители общественных организаций.

Павел Иткин зачитал обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского:

«В сентябре этого года нам предстоит отметить 100-летие со дня рождения выдающегося, поистине народного поэта и прозаика Расула Гамзатова. Значение этого человека для нашей страны настолько велико, что весь текущий год указом Президента Владимира Путина объявлен в России годом Расула Гамзатова. Искренние, проникновенные строки Гамзатова не оставляют равнодушными читателей далеко за пределами Дагестана и России. Образы, созданные им, стали общемировым достоянием. Не случайно символом величайшей жертвы в борьбе за свободу и независимость своей Родины навсегда стали белые журавли… Сегодня мы открываем выставку, также вдохновлённую великим Расулом Гамзатовым. Перед нами картины члена Союза художников России, заслуженного художника Республики Дагестан Магометова Рассо Константиновича «Родом из СССР». Эти прекрасные работы известны не только в Дагестане и в Санкт-Петербурге, но и во многих городах России».

Рассо Магаметов приветствовал гостей и организаторов выставки, и рассказал, что родился в Дагестане, вырос в Узбекистане, служил в Балтийске и Калининграде, учился в Ленинграде, а сейчас живёт и работает в Санкт-Петербурге. Всю свою жизнь он хранил любовь к своей малой родине. После торжественной церемонии открытия выставки, художник рассказал о картинах, которые отобрал для экспозиции и отметил наиболее знаковые:

«Эта картина называется «Бессмертие». Я посвятил её подвигу советской Красной армии и Советскому государству. Сменилась власть, но Родину у нас отнять нельзя. Люди ничего не забыли. Меня воспитали советские люди и подарили ценности, которые были присущи нашему обществу. Всю свою жизнь я работал не по заказам, но по собственному желанию. Я и сейчас выбираю такие темы, которые меня волнуют, как человека, который вырос в Советском Союзе», ― сказал Рассо Магаметов.

Выставка «Родом из СССР» насчитывает два десятка полотен и будет доступна для посещения до конца текущей недели.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-05-2023, 15:21
Мариинский дворец посетили депутаты Сухумского городского Собрания
15-06-2023, 20:54
В Мариинском дворце презентовали XIII акцию «Дни белых журавлей»
12-04-2023, 11:37
Новым вице-спикером парламента Петербурга избран Павел Иткин
6-04-2023, 22:01
В Мариинском дворце открылась выставка картин Анатолия Анненкова
25-04-2023, 09:03
В Мариинском дворце приняли делегацию национального парламента Непала
24-06-2022, 19:20
В Мариинском дворце открылась фотовыставка в честь 100-летия Кабардино-Балкарской Республики

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
0
68
Сегодня, 12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
150
Вчера, 11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
0
143
Вчера, 11:43
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером
Наверх