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Питерец.ру » Культура » Выставка «Трансгуманизм»

Выставка «Трансгуманизм»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Йонаса Лериша

Йонас Лериш – бельгийский художник, который сейчас проживает и работает в США, стал значимой фигурой на современной арт-сцене. Его работы отличаются оригинальностью и выдающейся яркостью. Они выходят за рамки традиционных представлений и приглашают зрителей в захватывающий мир красоты, где гармонично сочетаются природа и передовые технологии. В своей художественной практике Лериш внимательно следит за глобальными процессами преобразования, воплощая объективность ученого и энтузиазм истинного художника. Картины автора отражают глубинные изменения в восприятии человеческой природы, предвещая эпоху трансгуманизма. В работах Лериша природа и технологии перестают быть противниками и сливаются в едином выражении, отражая текущую стадию человеческой эволюции.

Такая концепция восприятия соответствует философии трансгуманизма – идеи использования технологических достижений для улучшения жизни человека. Приверженцы трансгуманизма считают, что человечество достигнет новых, ранее недоступных возможностей на следующей ступени своего развития. Концепция трансгуманизма возникла несколько веков назад, а ее популяризации в наше время способствовало эссе, написанное в 1957 году биологом-эволюционистом Джулианом Хаксли. В этом эссе ученый утверждал, что развитие технологий будет способствовать дальнейшей эволюции и совершенствованию человека как биологического вида.

Искусство Йонаса Лериша существует на границе между технологическим и природным. В его серии работ "От человека к постчеловеку" исследуется взаимодействие этих двух факторов, а в цикле "Бессмертные" рассматриваются перспективы использования научных и технических достижений для увеличения продолжительности жизни человека. Вдохновением для создания "Бессмертных" стало древнее японское искусство кинцуги. Этот метод реставрации керамики с использованием лака и добавления золотой пыли позволяет увидеть красоту в несовершенстве, акцентируя эстетическую ценность самого процесса преобразования.

Картины Лериша также заставляют задуматься о степени зависимости человека от природных ресурсов и проблемах, связанных с их истощением и глобальными климатическими изменениями. В свете актуальных тем стоит пересмотреть противостояние между природой и технологиями, которое стоит перед человечеством. При этом художник не падает в пессимизм: Лериш верит, что отношения между человеком и природой станут иными на новом постгуманистическом этапе развития. Его работы наглядно визуализируют изменения, которые может принести новая эпоха.

Важной для художника является идея противопоставления природного и искусственного. Его работы придают зрителям возможность понять эту двойственность, не ограничиваясь поверхностным восприятием и пристально вглядываясь в их суть. Долгие месяцы тщательной работы лежат в основе каждого тщательно созданного, многомерного произведения. В результате появляются яркие и эмоционально насыщенные композиции, свидетельствующие о необыкновенном внимании и творческом подходе художника к деталям и общему дизайну.

Для самого Лериша смысл его творчества заключается в создании визуальной формы для различных сознательных и подсознательных ощущений и эмоций. Каждая его работа рассказывает историю, превосходящую сугубо личный опыт или эмпирическое знание. Йонас Лериш стремится создавать не только эстетически прекрасные образы, но и что-то большее, чем жизнь:

"Я вижу свою главную творческую задачу в том, чтобы придать моим фотографиям безупречному, внешне идеальному и полностью управляемому миру спонтанность живой природы, чтобы поставить в тупик зрителей, привыкших к поверхностному восприятию искусства", – комментирует художник.

Йонас Лериш. Трансгуманизм

Даты проведения выставки: 20 октября 2023 – 18 февраля 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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